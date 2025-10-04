English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil Actress: ఆ హీరోయిన్ అడుగుపెడితే రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్..ఆ లక్కీ లేడీ ఎవరో?

Malavika Mohanan Movies: సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫ్యాన్స్ హృదయాలను కొల్లగొట్టిన హీరోయిన్లలో చాలా మంది వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినవారే ఉంటారు. ఇతర సినిమా ఇండస్ట్రీల్లో అవకాశాలు లేక టాలీవుడ్‌కు వచ్చి సెటిల్ అయిన నాయికలు ఎందరో. అలాంటి నటీమణుల్లో చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, ఇప్పుడు చెప్పబోయే హీరోయిన్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్. 

ఎందుకంటే ఆమె నటించిన ప్రతి సినిమా కచ్చితంగా రూ. 100 కోట్ల కలెక్షన్స్ కొల్లగొడుతోంది. ఆమె నటించిన సినిమాల్లో ఒక్కటి కూడా ఫ్లాప్ అవ్వకపోవడం గమనార్హం. ఇప్పుడు తెలుగులో ప్రభాస్ పక్కన నటిస్తోంది. కానీ, ఆ సినిమా ఇంకా విడుదల కాలేదు. ఇంతకీ ఆ సూపర్ డూపర్ హీరోయిన్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈ నటి రజనీకాంత్ చిత్రంతో అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె విజయ్ సరసన నటించింది. ఆమె ఇప్పటివరకు తమిళంలో నటించిన నాలుగు చిత్రాలలో మూడు థియేటర్లలో విడుదలయ్యాయి. ఈ మూడు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. ఈ లక్కీ చార్మ్ హీరోయిన్ చేతిలో ప్రస్తుతం అర డజను సినిమాలు ఉన్నాయి. 

ఆ నటి మరెవరో కాదు... మాళవిక మోహన్. కేరళలో పుట్టి పెరిగిన మాళవికకు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ గుర్తింపు ఇచ్చింది. రజనీకాంత్ 'పేట' సినిమాతో తమిళ సినిమాలో అడుగుపెట్టిన మాళవిక, తన రెండవ సినిమాలో విజయ్ సరసన నటించే అవకాశాన్ని పొందింది. ఆ విషయంలో, లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన 'మాస్టర్' చిత్రంలో విజయ్ జెడి సరసన మాళవిక చారు పాత్రను పోషించింది.

'మాస్టర్' విజయం మాళవికను బాలీవుడ్‌కు తీసుకెళ్లింది. అక్కడ కొన్ని చిత్రాల్లో నటించిన మాళవిక, తరువాత పా.రంజిత్ దర్శకత్వం వహించిన 'తంగళన్' చిత్రంతో తమిళ సినిమాలో తిరిగి అడుగుపెట్టింది. ఈ చిత్రంలో ఆమె మిర్తి ఆర్తి అనే గిరిజన మహిళ పాత్రను పోషించింది. ఆశ్చర్యకరంగా ఆమె మూడు తమిళ చిత్రాలు రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి.
 
తెలుగులో ఆమె ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ సరసన నటిస్తోంది. మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో మాళవిక మోహనన్ తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. 

తన సినీ కెరీర్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, మాళవిక ఫోటోషూట్‌లు చేయడంలో ఆసక్తి చూపుతుంది. తన ఫోటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో క్రమం తప్పకుండా పోస్ట్ చేస్తుంది. ఆమెను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 4.3 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.

