Santosh K Nayar: మలయాళ నటుడు సంతోష్ కె నాయర్ కన్నుమూత.. ఏంజరిగిందంటే..?

Malayalam actor Santhosh k nayar dies: మలయాళ నటుడు సంతోష్ కె నాయర్ అకాల మరణంపై ఇండస్ట్రీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తుంది. సంతోష్ కె నాయర్ 1982లో 'ఇతు ఆర్తి కథ' చిత్రంతో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టి, తన కెరీర్‌లో 100కి పైగా చిత్రాలలో నటించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 5, 2026, 04:34 PM IST
Malayalam actor santhosh k nayar dies in road accident in kerala: మలయాళ ఇండస్ట్రీలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. కేరళలోని అడూర్ లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నటుడు సంతోష్ కె నాయర్ దుర్మరణం చెందారు. సంతోష్ ప్రయాణిస్తున్న కారు ట్రక్కును బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో చెల్లాచెదురుగా శరీర భాగాలు ఎగిరి దూరంగా పడ్డాయి. కారుతో సంతోష్ భార్య కూడా ఉంది. వెంటనే స్థానికులు సంతోష్‌ను అడూర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే గుండెపోటుకు గురైనట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. సంతోష్ కుమార్ భార్యకు ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు.  మరోవైపు సంతోష్ కుమార్.. 1982లో 'ఇతు ఆర్తి కథ' చిత్రంతో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టి, తన కెరీర్‌లో 100కి పైగా చిత్రాలలో నటించారు.

మలయాళంలో తనకంటూ స్టార్ డమ్ ను కె సంతోష్ నాయర్ సంపాదించుకున్నాడు. కామెడి పాత్రలు, విలన్ పాత్రలలో నటించి అందని మన్ననల్ని పొందాడు. తన సినీ ప్రస్థానానికి అతీతంగా, సంతోష్‌కు సూపర్‌స్టార్ మోహన్‌లాల్‌తో ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యక్తిగత అనుబంధం కల్గింది. వారిద్దరూ ఎంజీ కాలేజీలో సమకాలికులు.

సంతోష్ గణితశాస్త్రంలో బీఎస్సీ చదవగా, మోహన్‌లాల్ కామర్స్ చదివారు. అనేక ఇంటర్వ్యూలలో, సంతోష్ వారి కాలేజీ రోజులను ఆప్యాయంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తామిద్దరూ దాదాపు ఒకే వయసు వారైనా, ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి కొంతకాలం చదువుకు విరామం ఇచ్చి, తిరిగి వచ్చి డిగ్రీ పూర్తి చేయడంతో మోహన్‌లాల్ తనకంటే సీనియర్ అయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కృష్ణదాస్ మురళి దర్శకత్వం వహించిన భరతనాట్యం 2: మోహినియాట్టం (2026) మూవీస్ లలో సంతోష్ కె నాయర్ చివరిసారిగా తెరపై కనిపించారు. కే సంతోష్ కుమార్ అకాల మరణంపై పట్ల మూవీ ఇండస్ట్రీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తుంది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

