Maman OTT Streaming: జీ5 ఓటీటీలో తమిళ సూపర్ హిట్ ‘మామ‌న్‌’ తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్..

Maman OTT Streaming: భారత దేశంలోని అతిపెద్ద స్వదేశీ OTT ప్లాట్‌ఫారమ్ ZEE 5 పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలతో అలరిస్తోంది. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సహా పలు చిత్రాలు జీ5 ఓటీటీలో అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. తాజాగా జీ5లో తమిళంలో హిట్టైన ‘మామన్’ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సినిమా ఇపుడు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమంగ్ కు వచ్చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 28, 2025, 01:00 PM IST

Maman OTT Streaming:  ZEE5 ఓటీటీలో ఎప్పటికపుడు డిఫరెంట్ కాన్సెస్ట్ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తోంది.  2025లో పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను అందించిన ప్రేక్షకులను అలరించింది.  తాజాగా తమిళంలో  సక్సస్ పుల్ రన్ ను పూర్తి చేసుకున్న ‘మామ‌న్‌’ను   ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందిస్తోంది. ఆగ‌స్ట్ 8న త‌మిళంలో ZEE 5 లో స్ట్రీమొంగ్ అవుతంది. తాజాగా ఈ చిత్రం తెలుగు, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో ఆగ‌స్ట్ 27 నుంచి ZEE 5లోినాయక చవితి కానుకగా స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. భావోద్వేగాలు క‌ల‌గ‌లిసిన కుటుంబ క‌థా చిత్రంగా ఇప్పటికే ప్రేక్షకులను  అల‌రించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ZEE 5లో స్ట్రీమింగ్ కానుండ‌టంతో ఎక్కువ మంది ప్రేక్ష‌కుల‌కు రీచ్ కానుంది.  

ఇన్‌బా(సూరి) చెల్లెలు గిరిజ (శ్వాసిక‌)క‌కు మ్యారేజ్ అయి ప‌దేళ్లైనా పిల్ల‌లు పుట్టారు. గిరిజ మొక్క‌ని దేవుడంటూ ఉండడు.  చివ‌ర‌కు ఆమె ఓ బాబుకి జ‌న్మ‌నిస్తుంది. లేక లేక పుట్టిన మేన‌ల్లుడు నిల‌న్ (ప్ర‌గీత్ శివ‌న్‌) అంటే ఇన్‌బాకు ఎంతో అటాచ్ మెంట్ ఉంటుంది.  త‌న‌ను ప్రేమ‌గా ల‌డ్డు అని పిలుస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఇన్‌బా, రేఖ‌ను పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ల‌డ్డుకి మామ అంటే ఉండే లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ తో  మేనల్లుడు మేనమామోనే  ఉంటాడు. ఇది రేఖ‌కు అసలు  న‌చ్చ‌దు. దీంతో ఆమె ఎలాంటి నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. చివ‌ర‌కు ల‌డ్డు వ‌ల్ల ఇన్‌బా, రేఖ విడిపోయారా.. ?  ఇన్‌బాపై నిల‌న్‌కు ఉన్న ప్రేమ‌ను రేఖ అర్థం చేసుకుంటుందా? అనే విష‌యాల‌ను తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ‘మామ‌న్‌’ సినిమాను చూడాల్సిందే.  

ZEE5 గురించి...

జీ5 భార‌త‌దేశ‌పు అతిపెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్. మల్టీ లింగ్వుల్ స్టోరీటెల్ల‌ర్‌గా ప్ర‌సిద్ధి పొందింది. మిలియ‌న్ల కొద్దీ ఫ్యాన్స్ ను  సంపాదించుకుంది. గ్లోబ‌ల్ కంటెంట్ ప‌వ‌ర్ హౌస్ జీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంట‌ర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఎల్‌) నుంచి శాఖ‌గా మొద‌లైంది జీ5. అత్య‌ద్భుత‌మైన వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ గా పేరు తెచ్చుకుంది. 3,500 సినిమాల లైబ్ర‌రీ ఉన్న అతిపెద్ద  ప్లాట్‌ఫార్మ్ జీ5. 700 ఒరిజిన‌ల్స్, 1,750 టీవీ షోలు, 5 ల‌క్ష‌ల‌కు పైగా ఆన్ డిమాండ్ కంటెంట్ ఈ సంస్థ ఓన్. 12 భాష‌ల్లో (హిందీ, ఇంగ్లిష్‌, ఒరియా, భోజ్‌పురి, బెంగాలీ, మ‌ల‌యాళం, తెలుగు, త‌మిళ్‌, మ‌రాఠీ,  గుజ‌రాతీ, పంజాబీ)లో అందుబాటులో ఉంది. బెస్ట్ ఒరిజిన‌ల్స్, ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ మూవీస్‌, టీవీ షోస్‌, మ్యూజిక్‌, కిడ్స్ షోస్‌, ఎడ్‌టెక్‌, సినీ ప్లేస్‌, న్యూస్‌, లైవ్ టీవీ, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ విభాగాల్లో ఆడియన్స్ ను  రంజింప‌జేస్తోంది. ఇంత గొప్ప డీప్ టెక్ స్టాక్ నుంచి ఎదిగిన ప్లాట్‌పార్మ్ కావ‌డంతో జీ5 12 భాష‌ల్లో అత్య‌ద్భుత‌మైన కంటెంట్‌ని ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందిస్తోంది. 

