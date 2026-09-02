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Mamitha Baiju Hospitalised: నటి మమితా బైజుకు తీవ్ర అస్వస్థత..ఆసుపత్రిలో చేరిక..ఆస్ట్రేలియా పర్యటన రద్దు!

Mamitha Baiju Hospitalised News: ప్రముఖ దక్షిణాది కథానాయిక మమితా బైజు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చేరారు. తీవ్రమైన జ్వరం, ఒంటి నొప్పుల కారణంగా వైద్యుల సూచన మేరకు ఆమె తన ఆస్ట్రేలియా పర్యటనను పూర్తిగా రద్దు చేసుకున్నారు. దీంతో సెప్టెంబర్ 5న ఆస్ట్రేలియాలో జరగాల్సిన ఓనం వేడుకలను నిర్వాహకులు వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. ఆమె నటించిన నూతన చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న విడుదల కానున్న తరుణంలో ఈ అనారోగ్యం సంభవించడం అభిమానులలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:19 PM IST
Mamitha Baiju Hospitalised: నటి మమితా బైజుకు తీవ్ర అస్వస్థత..ఆసుపత్రిలో చేరిక..ఆస్ట్రేలియా పర్యటన రద్దు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mamitha Baiju Hospitalised: నటి మమితా బైజుకు తీవ్ర అస్వస్థత..ఆసుపత్రిలో చేరిక..ఆస్ట్రేలియా పర్యటన రద్దు!
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