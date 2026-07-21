/మమిత బైజు ట్రిపుల్ ధమాకా..! నెల వ్యవధిలో మూడు సినిమాలు..

Mamitha Baiju Coming With 3 Movies: అవును తెలుగులో మలయాళ డబ్బింగ్ మూవీ ‘ప్రేమలు’ సినిమాతో పలకరించింది. ఈ సినిమాతో ఈమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైంది. అయితే ఈమె విజయ్ హీరోగా నటించిన ‘జన నాయగన్’ మూవీలో పెంపుడు కూతురు పాత్రలో నటించింది. ‘జన నాయకుడు’ సినిమా తెలుగులో బాలకృష్ణ హీరోగా శ్రీలీల ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ మూవీకి రీమేక్. ఈ సినిమా తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఉత్తమ ప్రాంతీయ తెలుగు చిత్రంగా అవార్డును కైవసం చేసుకుంది. ఇపుడీ సినిమా తమిళం రీమేక్లో మమితా బైజు.. శ్రీలీల పాత్రలో కనిపించనుంది.
అయితే ఈమె నటించిన ‘జన నాయకుడు’ ఎన్నో అవాంతరల తర్వాత ఆరు నెలలు బాక్సాల్లో ఉండిపోయిన తర్వాత సెన్సార్ వాళ్లు 12 కట్స్ చెప్పి ఈ సినిమా రిలీజ్కు ఓకే చెప్పారు.దీంతో ఈ సినిమా ఈ నెల 23న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తమిళంతో పాటు తెలుగులో రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్తో ఈమె నటించని మరో రెండు సినిమాలు నెల రోజుల వ్యవధిలో రిలీజ్ కాబోతున్నాయి. ఇది కూడా యాదృఛ్చికంగానే జరిగిందనే చెప్పాలి.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ..
విజయ్తో ‘జననాయగన్’ మూవీ థియేటర్స్లో నడుస్తుండగానే.. ఆగష్టు 14న సూర్య హీరోగా నటించిన ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది మమిత. ఈ సినిమాలో 40 యేళ్ల వ్యక్తిని ప్రేమించే 20 యువతి పాత్రలో మమిత ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్లో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు గ్రహీత వెంకీ అట్లూరి దర్శకుడు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది.
బెత్లెహం కుటుంబం యూనిట్..
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ వచ్చిన వన్ వీక్ గ్యాప్లోనే ఆగస్ట్ 21న నివిన్ పాలితో కలిసి నటించిన ‘ బెత్లెహెం కుటుంబ యూనిట్’ రిలీజ్ కాబోతుంది. మలయాళంలో ఈ సినిమాపై భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి.మొత్తంగా చూసుకుంటే నెల రోజుల గ్యాప్లోనే మూడు భారీ చిత్రాలలతో ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తోంది. ఇందులో ‘జననాయగన్’లో కీలక పాత్రే కానీ.. హీరో పెంపుడు కూతురు పాత్రలో కనిపించబోతుంది. మిగిలిన రెండు సినిమాల్లో హీరోలతో రొమాన్స్ చేసే క్యారెక్టర్. వీటితో పాటు ప్రస్తుతం ప్రదీప్ రంగనాథన్తో ఓ సినిమా చేస్తోంది ఈ భామ. డ్యూడ్ తర్వాత ఈ కాంబో మళ్లీ రిపీట్ కాబోతుంది. మొత్తంగా ఈ మూడు సినిమాలతో మమతా కెరీర్ ఊపందుకోవడం ఖాయం అనే చెప్పాలి.
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