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మమిత బైజు ట్రిపుల్ ధమాకా..! నెల వ్యవధిలో మూడు సినిమాలు..

Mamitha Baiju Craze: అవును మమితా బైజు నటించిన మూడు చిత్రాలు ఒక నెల గ్యాప్‌లో విడుదల కాబోతున్నాయి. ఇది అనుకోకుండా జరిగింది. ఈమె ముఖ్యపాత్రలో విజయ్ హీరోగా నటించిన ‘జన నాయగన్’ మూవీతో పాటు మరో రెండు చిత్రాలు ఒక నెల గ్యాప్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి.దీంతో ఒక్కసారిగా మమితా బైజు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:57 PM IST
మమిత బైజు ట్రిపుల్ ధమాకా..! నెల వ్యవధిలో మూడు సినిమాలు..
Image Credit: Mamitha Baiju (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మమిత బైజు ట్రిపుల్ ధమాకా..! నెల వ్యవధిలో మూడు సినిమాలు..
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