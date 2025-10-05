Man dressed as panjurli getup in dindigul theatre video: రిషబ్ షెట్టి దర్శకత్వం, కథ, హీరోగా నటించిన కాంతారా మూవీకి ప్రీక్వెల్ వచ్చిన కాంతారా చాప్టర్ 1 ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ మీద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసిన , ఎవరి నోట విన్న కాంతారా గురించి చర్చించుకుంటున్నారు.
అక్టోబర్ 2న దసరాకు కానుకగా విడుదలైన ఈ మూవీ రెండు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల క్లబ్ లోకి చేరిపోయింది.ఈ క్రమంలో ఏ థియేటర్ లో చూసిన కాంతారా మూవీకి హౌస్ ఫుల్ బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. మరోవైపు రిషభ్ శెట్టి వన్ మెన్ షోగా ఈ సినిమాలో తన నటనతో అదరగొట్టారు. హీరోయిన్ గా చేసిన రుక్మిణి వసంత్ నటనకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
పంజుర్లి దేవుడి వేషధారణలో థియేటర్ కు వచ్చిన అభిమాని
తమిళనాడు దిండిగల్లోని ఓ థియేటర్లో #KantaraChapter1 చూస్తుండగా ఓ అభిమాని పంజుర్లి దేవుడి వేషధారణలో వచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. pic.twitter.com/q6DlDdcl1U
— greatandhra (@greatandhranews) October 5, 2025
ఊహించని మలుపులు తన అందంతో పాటు, నటనలోను అభిమానుల్ని మైమరిపించింది. మరోవైపు కాంతారలో ముఖ్యంగా పంజుర్లీ దేవుడు పూనీనపుడు రిషభ్ శెట్టిని చూసి అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. మొత్తంగా కాంతారా చాప్టర్ 1 భారీ హిట్ ను సొంతం చేసుకుంది.
తాజాగా ‘కాంతార చాప్టర్ 1’ సినిమా స్క్రీనింగ్ సందర్భంగా తమిళనాడులోని దిండిగల్ (Dindigul)లో అద్భుత దృశ్యం సంభవించింది. మూవీ ముగిసిన తర్వాత అభిమానులు బైటకు వస్తున్నారు. ఇంతల పంజుర్లీ వేశంలో ఒక అభిమాని థియేటర్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
అచ్చం పంజుర్లీ దైవంలా డ్రెస్సింగ్, వేషం, ముఖానికి మేకప్ , తలపై కిరిటం, చేతిలో కత్తితో వచ్చి సినిమాలో హల్ చల్ చేశారు. అతడ్ని చూసి థియేటర్లోని వారంతా షాక్ అయిపోయారు. కాంతారాపై అతనికున్న అభిమానంలో ఈ విధంగా పంజుర్లీ దైవంలా వచ్చానని చెప్పాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
