English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dindigul Fan as Panjurli Video: కాంతారా థియేటర్‌లోకి పంజూర్లి దైవం.!. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Fan dressed as panjurli in dindigul: దిండిగల్ లో కాంతారం చాప్టర్ 1 మూవీ టెలికాస్ట్ అవుతుంది. థియేటర్ నిండా అభిమానులు ఉన్నారు. ఇంతలో అచ్చం పంజుర్లీ దైవం వేష ధారణలో ఒక అభిమాని వచ్చి అందరిని ఫిదా చేశాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 5, 2025, 03:41 PM IST
  • పంజూర్లీ వేషంలో అభిమాని..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
7
Vijay Deverakonda net worth
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
Dindigul Fan as Panjurli Video: కాంతారా థియేటర్‌లోకి పంజూర్లి దైవం.!. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Man dressed as panjurli getup in dindigul theatre video: రిషబ్ షెట్టి దర్శకత్వం, కథ, హీరోగా నటించిన  కాంతారా మూవీకి ప్రీక్వెల్ వచ్చిన కాంతారా చాప్టర్ 1 ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ మీద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసిన , ఎవరి నోట విన్న కాంతారా గురించి చర్చించుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అక్టోబర్ 2న దసరాకు కానుకగా విడుదలైన ఈ మూవీ రెండు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల క్లబ్ లోకి చేరిపోయింది.ఈ క్రమంలో ఏ థియేటర్ లో చూసిన కాంతారా మూవీకి హౌస్ ఫుల్  బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. మరోవైపు రిషభ్ శెట్టి వన్ మెన్ షోగా ఈ సినిమాలో తన నటనతో అదరగొట్టారు. హీరోయిన్ గా చేసిన రుక్మిణి వసంత్ నటనకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

 

ఊహించని మలుపులు  తన అందంతో పాటు, నటనలోను అభిమానుల్ని మైమరిపించింది. మరోవైపు కాంతారలో ముఖ్యంగా పంజుర్లీ దేవుడు పూనీనపుడు రిషభ్ శెట్టిని చూసి అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. మొత్తంగా కాంతారా చాప్టర్ 1 భారీ హిట్ ను సొంతం చేసుకుంది.

తాజాగా ‘కాంతార చాప్టర్ 1’ సినిమా స్క్రీనింగ్‌ సందర్భంగా తమిళనాడులోని దిండిగల్ (Dindigul)లో అద్భుత దృశ్యం సంభవించింది. మూవీ ముగిసిన తర్వాత అభిమానులు బైటకు వస్తున్నారు. ఇంతల పంజుర్లీ వేశంలో ఒక అభిమాని థియేటర్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. సైలెంట్‌గా అమ్మాయి పక్కలోకి దూరిన భారీ నాగు పాము.. ఏం జరిగిందో మీరే చూడండి.. వీడియో..

అచ్చం పంజుర్లీ దైవంలా డ్రెస్సింగ్, వేషం, ముఖానికి మేకప్ , తలపై కిరిటం, చేతిలో కత్తితో వచ్చి సినిమాలో హల్ చల్ చేశారు. అతడ్ని చూసి థియేటర్లోని వారంతా షాక్ అయిపోయారు. కాంతారాపై అతనికున్న అభిమానంలో ఈ విధంగా పంజుర్లీ దైవంలా వచ్చానని చెప్పాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kantarakantara chapter 1Dindigul Fans Panjurli VideoRishab ShettyPanjurli

Trending News