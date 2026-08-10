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Lopamudra Raut: బిగ్ బాస్ ఫెమ్ లోపముద్ర రౌత్ ఇంట్లో భారీ చోరీ.!. నిందితుడి అరెస్ట్.. బైటపడ్డ షాకింగ్ ట్విస్ట్.!.

Theft in Actress Lopamudra raut home: నటి లోపముద్ర రౌత్ ఇంట్లో చోరికి పాల్పడిన వ్యక్తిని పోలీసులు బీహర్ లో  అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత అతడి నుంచి చోరీ  సొత్తును రికవరీ చేశారు.ఈ  నేపథ్యంలో పోలీసులు విచారణలో షాక్ అయ్యే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:02 PM IST
Lopamudra Raut: బిగ్ బాస్ ఫెమ్ లోపముద్ర రౌత్ ఇంట్లో భారీ చోరీ.!. నిందితుడి అరెస్ట్.. బైటపడ్డ షాకింగ్ ట్విస్ట్.!.
Image Credit: lopamudraraut(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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