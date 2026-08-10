/Lopamudra Raut: బిగ్ బాస్ ఫెమ్ లోపముద్ర రౌత్ ఇంట్లో భారీ చోరీ.!. నిందితుడి అరెస్ట్.. బైటపడ్డ షాకింగ్ ట్విస్ట్.!.

Man theft 1 crore theft at actress lopamudra raut Santacruz flat: బిగ్ బాస్ ఫెమ్, ఫెమస్ నటి లోపముద్ర రౌత్ రౌత్ ఇంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది. ఇటీవల నటి ముంబైలోని శాంత్రక్రూజ్ లోని నివాసంలో చోరబడి రూపాయకలు కోటికి పైగా సొత్తును చోరీ చేశాడు. దీంతో నటిఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సీసీ కెమెరాతో విచారణ చేపట్టారు. చోరీకి పాల్పడిన వ్యక్తిని చందన్ ముఖియాగా గుర్తించారు. ఇతడ్ని పోలీసులు బీహర్ లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇతను దొంగిలించిన డబ్బుతో తన సోదరి పేరు మీద రెండు కట్టాల భూమిని కొన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇంకా ఇతర కాస్లీ వస్తువులు, సొత్తుపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హజరుపర్చారు.
నిందితుడు చందన్ ముఖియా జూలైలో తొలుత రౌత్ ఇంటిని రెక్కీ నిర్వహించాడు. వెంటిలేటర్ ద్వారా ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. ఆతర్వాత వెదురు కర్రను ఉపయోగించి ఐదవ అంతస్తులోని బాల్కనీకి ఎక్కాడు. తలుపు పగలగొట్టి, విలువైన వస్తువులను దొంగిలించడానికి నటి పడకగదిలోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడ సొత్తంత చోరీ చేసి అదే రోజు రైలులో బీహార్కు తిరిగి వెళ్ళాడు.
మొబైల్ ఫోన్ వివరాలు, లొకేషన్ డేటా యొక్క సాంకేతిక నిఘా ద్వారా దర్భంగాలోని గోత్ మిట్టి గ్రామంలో అతని ఆచూకీని ముంబై పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి విలాసవంతమైన వాచ్, రెండు బంగారు బిస్కెట్లు, నగదుతో సహా సుమారు రూ. 51 లక్షల విలువైన దొంగిలించిన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నామని శాంతాక్రూజ్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి తెలిపారు.
తదుపరి విచారణ నిమిత్తం అతడిని ట్రాన్సిట్ రిమాండ్పై ముంబైకి తీసుకువెళ్లారు. ఈ నేరంలో ఇతరుల ప్రమేయం ఉందో లేదో నిర్ధారించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి హార్డ్వేర్ వ్యాపారి కైలాష్ సాహ్, దేకులి బజార్కు చెందిన ఒక నగల వ్యాపారిని విచారించారు. పూర్తివివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook