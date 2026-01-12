MSVPG OTT: OTT మన శంకరవరప్రసాద్ గారు స్ట్రీమింగ్.. ఎక్కడంటే..!

Mana Shankar Vara Prasad Garu OTT: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా..దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. పండగ సీజన్ను టార్గెట్ చేస్తూ విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు బాగా నచ్చేలా ఈ సినిమాను రూపొందించారు.
ఈ చిత్రం నిన్న ప్రీమియర్స్తో విడుదలై మొదటి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్..ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ ప్రేక్షకులను బాగా నవ్విస్తున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి స్టైల్లో ఉండే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాలో పూర్తిగా కనిపిస్తోంది. ప్రతి వయసు ప్రేక్షకుడు ఎంజాయ్ చేసేలా కథ, సన్నివేశాలు ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ Zee5 దక్కించుకుంది. అలాగే శాటిలైట్ హక్కులను Zee Telugu సొంతం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. థియేటర్లలో సినిమా తన రన్ పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు వారాలు తర్వాత ఈ చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్ చేయడానికి అగ్రీమెంట్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
థియేటర్ రన్ తర్వాత ఓటీటీలో విడుదలైతే మరింత పెద్ద ప్రేక్షక లోకాన్ని ఈ సినిమా చేరుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమా కావడంతో టీవీ ప్రీమియర్కు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో కథ చాలా సింపుల్గా ఉండడం మరో ప్లస్ పాయింట్. కుటుంబ విలువలు, నవ్వులు, భావోద్వేగాలు కలగలిపి అనిల్ రావిపూడి సినిమాను నడిపించారు. సంగీతం కూడా సినిమాకు బాగా సహకరిస్తోంది.
