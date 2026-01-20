English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Megastar MSG Movie Home Set: మన శంకర వరప్రసాద్ గారి ఇంద్ర భవనం..రూ.5 కోట్లతో అద్భుతమైన సెట్..హోమ్ టూర్‌పై ఒకసారి లుక్కేయండి!

Megastar MSG Movie Home Set: 'మన శంకర వరప్రసాద్' గారి ఇంద్ర భవనం..రూ.5 కోట్లతో అద్భుతమైన సెట్..హోమ్ టూర్‌పై ఒకసారి లుక్కేయండి!

Mana Shankara Vara Prasad Home Tour: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంక్రాంతి కానుకగా అందించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న అంశాల్లో 'శంకర వరప్రసాద్ మామగారి ఇల్లు' ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి సంబంధించిన హోమ్ టూర్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 20, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

Union Budget 2026: దేశ చరిత్రలో తొలిసారి.. ఈ బడ్జెట్‌తో మోదీ ప్రభుత్వం సంచలన మార్పులు..?
5
Union Budget 2026
Union Budget 2026: దేశ చరిత్రలో తొలిసారి.. ఈ బడ్జెట్‌తో మోదీ ప్రభుత్వం సంచలన మార్పులు..?
Bollywood Vs Ram Charan: రామ్ చరణ్‌ని అస్సలు పట్టించుకోని బాలీవుడ్.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ వచ్చినా లాభం లేదు..!
5
Ram charan
Bollywood Vs Ram Charan: రామ్ చరణ్‌ని అస్సలు పట్టించుకోని బాలీవుడ్.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ వచ్చినా లాభం లేదు..!
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్
5
hyderabad traffic
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్
Pavitra Lokesh: 47 వయసులో నరేష్ భార్య పవిత్ర లోకేష్ ప్రెగ్నెంట్..!
6
Actor naresh to become father
Pavitra Lokesh: 47 వయసులో నరేష్ భార్య పవిత్ర లోకేష్ ప్రెగ్నెంట్..!
Megastar MSG Movie Home Set: 'మన శంకర వరప్రసాద్' గారి ఇంద్ర భవనం..రూ.5 కోట్లతో అద్భుతమైన సెట్..హోమ్ టూర్‌పై ఒకసారి లుక్కేయండి!

Mana Shankara Vara Prasad Home Tour: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంక్రాంతి కానుకగా అందించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న అంశాల్లో 'శంకర వరప్రసాద్ మామగారి ఇల్లు' ఒకటి. సినిమాలోని మెజారిటీ భాగం ఈ ఇంట్లోనే సాగడంతో, ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి సంబంధించిన హోమ్ టూర్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది. సినిమాలో సన్నివేశాలు సగానికి పైగా ఆ ఇల్లు చుట్టూనే ఉంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

సాధారణంగా సినిమాల్లో సెట్స్ అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ లేదా ఫైబర్‌తో నిర్మిస్తారు. కానీ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' మూవీ కోసం నిర్మించిన ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత వేరు. ఈ ఒక్క ఇంటి సెట్ కోసమే నిర్మాతలు దాదాపు రూ.5 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. ఇంటిని సహజంగా చూపించేందుకు అందులో ఉపయోగించిన ఫర్నిచర్, డెకరేటివ్ వస్తువులన్నీ ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీస్‌నే వాడారట. అందుకే వెండితెరపై ఈ ఇల్లు ఒక ఇంద్ర భవనంలా కనిపిస్తోంది.

ముఖ్య సన్నివేశాల వేదిక
ఈ ఇంట్లోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ మధ్య వచ్చే హై-వోల్టేజ్ సీన్స్‌తో పాటు, సూపర్ హిట్ సాంగ్ 'మీసాల పిల్ల'ను కూడా ఇక్కడే చిత్రీకరించారు. సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఇది ఒక సెట్ అనే భావన కలగకుండా ప్రొడక్షన్ డిజైన్ టీం అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంది.

సినిమా విశేషాలు..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన నయనతార నటించగా, వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో మెరిశారు. క్యాథరీన్ థ్రెసా, సచిన్ ఖేడ్కర్, హర్షవర్ధన్, అభినవ్ గోమటం ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల సంయుక్తంగా నిర్మించారు. 

భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. సంక్రాంతి రేసులో నిలిచిన ఈ చిత్రం కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించి, ఇప్పటికే రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టి మెగా బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. 

వైరల్ హోమ్ టూర్
ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన ఈ 'హౌస్ సెట్' మేకింగ్ వీడియోలో.. ఇంటి లోపలి డిజైన్, లైటింగ్, ఆర్కిటెక్చర్ చూసి మెగా ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఒక ఇల్లు కథలో పాత్రలా ఎలా మారిందో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. 

Also Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..వచ్చే 1వ తేదీ నుంచి జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే?

Also Read: 1 KG Fat Burn Calories: కిలో కొవ్వు తగ్గడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? జిమ్ కోచ్ ఏం చెప్తున్నారంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Megastar ChiranjeeviMana Shankara Vara Prasad Home TourMana Shankara Vara Prasad Garu MovieMovie House SetMegastar MSG Movie Home Set

Trending News