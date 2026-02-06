Mana Shankara Varaprasad Garu OTT Streaming: ఏకంగా భాషల్లో జీ5లో చిరు ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ స్ట్రీమింగ్..

Chiranjeevi Mana Shankara Varaprasad Garu OTT Streaming with 7 Languages: ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ సాధించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. వెంకటేష్ మరో ముఖ్యపాత్రలో చిరు సరసన నయనతార కథానాయకగా నటించింది. తాజాగా ఈ సినిమా డిజిటల్లో సందడి చేయటానికి సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ మాధ్యమం జీ5లో ఫిబ్రవరి 11 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతున్నట్టు అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు. ఈ సినిమా 2026లో తొలి బ్లాక్ బస్టర్ గా తెలుగుతో పాటు మన దేశంలో మొదటి చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను జీ5 సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పటికే సంక్రాంతికి ప్రకటించినట్లుగా జీ5లో అందుబాటులో ఉన్న అన్నీ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులతో పాటు దక్షిణాసియా ప్రేక్షకులను కూడా మెప్పించడానికి రెడీ అవుతుంది.
‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాకు అనీల్ రావిపూడి రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ గా మెగాస్టార్ ను వింటేజ్ లుక్ లో చూపించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందారు. బలమైన ఎమోషన్స్, ఫ్యామిలీ డ్రామాతో పాటు మంచి యాక్షన్ను కూడా కలగలిపి సీట్ ఎడ్జ్ డ్రామాగా ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియన్స్ ను అలరించింది. ఓ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ (చిరంజీవి) తనకు దూరమైన కుటుంబాన్ని కాపాడుతూ ప్రేమ, బాధ్యతతో చేసే ప్రయాణంగా ఈ సినిమాలో చూపించారు. చిరంజీవి తన నటనతో మరోసారి ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో సక్సెస్ సాధించారు. ఈ సినిమా జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుందటంతో ఈ సినిమా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మీడియాతో మాట్లాడారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మాట్లాడుతూ ‘‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ అనేది కుటుంబంలోని బంధాలు, బాంధవ్యాలు గురించి చెప్పిన గొప్ప ఎంటర్టైనర్ అన్నారు. ఈ సినిమాపై థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు చూపిన ప్రేమ మాకెంతో ఆనందాన్నిచ్చిందన్నారు. ఇప్పుడు ZEE5 ద్వారా ఈ సినిమా ఇంకా ఎక్కువ భాషల్లో, ఎక్కువ దేశాల్లో ఉన్న ప్రేక్షకుల చేరువ కాబోతుంన్నారు. ఒక కథ సినిమాహాళ్లను దాటి, నేరుగా ప్రజల ఇళ్లలోకి చేరడం అనేది ఎప్పుడూ చాలా ప్రత్యేకం అన్నారు.
నయనతార మాట్లాడుతూ ‘‘ఈ సినిమాలో మంచి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి తోడు చక్కటి హాస్యం, మంచి యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ప్రేక్షకులను అలరించాయి. చిరంజీవి తో పాటు మొత్తం టీమ్తో కలిసి పని చేయడం నాకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియెన్స్. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ZEE5లో ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాను ఇంట్లో కూర్చొని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పుారు.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
వెంకటేశ్ దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ ‘‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాలో నాకు నచ్చిన విషయం ఏమిటంటే, చక్కటి వినోదాన్ని..హృదయాన్ని తాకే బంధాలతో, ఎమోషన్స్తో చక్కగా కలగలిపి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన విధానం ఆకట్టుకుంది. చిరంజీవి తో తొలిసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం మరిచిపోలేని ఎక్స్ పీరియన్స్. ఈ జర్నీ నాకింకా ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ZEE5 ద్వారా అనేక భాషల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల వరకు చేరుతుండటం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు.
డైరెక్టర్ అనీల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈ సినిమా కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. మంచి భావోద్వేగాలు, నవ్వులు, ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలున్న సినిమాగా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. థియేటర్లలో వచ్చిన రెస్పాన్స్ మరింత ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. ఇప్పుడీ సినిమా OTTలో ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరువ కాబోతుంది.
ఫిబ్రవరి 11 నుంచి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ బ్లాక్బస్టర్ మాయాజాలాన్ని మళ్లీ ఎక్స్పీరియెన్స్ చేయటానికి సిద్ధంగా ఉండండని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా ZEE5లో ప్రత్యేకంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.