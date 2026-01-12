English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Mana Shankara Varaprasad Garu Review: 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' మూవీ రివ్యూ.. చిరంజీవి కుమ్మేసాడా..!

Mana Shankara Varaprasad Garu Review: ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ మూవీ రివ్యూ.. చిరంజీవి కుమ్మేసాడా..!

Mana Shankara Varaprasad Garu Review: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. చిరంజీవి తన సొంత పేరుతో నటించిన మూవీ కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. నయనతార హీరోయిన్ గా నటించింది. పైగా విక్టరీ వెంకటేష్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించడంతో ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో ఓ రకమైన క్యూరియోసిటీ ఏర్పడింది. మరి ఆ అంచనాలను ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ అందుకున్నారా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:31 AM IST

Chiranjeevi Mana Shankara Varaprasad Garu Review: చిరంజీవి సినిమాల్లోకి రాకముందు వాళ్ల తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు ‘శివ శంకర వర ప్రసాద్’. ఇపుడు అదే ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ టైటిల్ తో హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కించాడు. ఇప్పటికే పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అందుకున్నాయి. మరి ఆదివారం రాత్రి ప్రీమియర్స్ తో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

మూవీ రివ్యూ: ది రాజా సాబ్(Mana Shankara Varaprasad Garu)
నటీనటులు: చిరంజీవి, వెంకటేష్, నయనతార, కేథరిన్, సచిన్ ఖేడేకర్, శరత్ సక్సేనా, హర్షవర్ధన్, రఘుబాబు తదితరులు
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సినిమాటోగ్రఫీ: సమీర్ రెడ్డి 
ఎడిటర్: తమ్మిరాజు 
బ్యానర్స్: షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్     
నిర్మాత: సాహు గారపాలి, సుస్మిత కొణిదెల 
దర్శకత్వం: అనిల్ రావిపూడి 
విడుదల తేది: 12-1-2026

కథ విషయానికొస్తే.. 

శంకర వర ప్రసాద్ (చిరంజీవి) కేంద్ర మంత్రి నితిన్ శర్మ (శరత్ సక్సేనా) దగ్గర సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తుంటాడు. ఆయన్ని పలు సందర్బాల్లో కాపాడిన నేపథ్యంలో శంకర వర ప్రసాద్ ను తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లా చూసుకుంటుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతని గతాన్ని తెలుసుకుంటాడు. దేశంలో టాప్ లేడీ బిజినెస్ ఉమెన్ శశిరేఖ (నయనతార)తో పెళ్లై విడాకులు అవుతాయి శంకర వర ప్రసాద్ కు. ఇక పిల్లలు ప్రసాద్ కు  దూరంగా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో అతని పిల్లలు ఓ బోర్డింగ్ స్కూళ్లో చదువుతున్నారనే విషయం తెలుసుకొని అక్కడికి కేంద్ర మంత్రి నితిన్ శర్మ.. శంకర్ వర ప్రసాద్ ను అక్కడి పంపిస్తాడు.  అక్కడ పీటీ టీచర్ గా జాయినై వాళ్లకు దగ్గరవుతాడు. ఆ తర్వాత అతను అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకొని శశిరేఖ పిల్లలను తీసుకొని ఇంటికి వెళ్లిపోతుంది. ఈ క్రమంలో శంకర్ వర ప్రసాద్ మామగారు (సచిన్ ఖేడ్ ఖర్)పై ఎవరో దుండుగులు ఎటాక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత కేంద్రం శశిరేఖ తండ్రికి స్పెషల్ సెక్యురిటీ ఆఫీసర్ గా శంకర వరప్రసాద్ ను  నియమిస్తుంది. సెక్యురిటీ ఆఫీసర్ గా మామ గారి ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన శంకర్ వర ప్రసాద్.. తన పిల్లలకు, భార్యకు దగ్గరయ్యాడా..? ఈ క్రమంలో బిజినెస్ మ్యాన్ వెంకీ గౌడ (వెంకటేష్) వీళ్ల లైఫ్ లో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. అతని ప్రవేశంతో మన శంకర వర ప్రసాద్ జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుంది. అసలు శశిరేఖ తండ్రిపై ఎటాక్ ఎందుకు జరిగింది. ఎవరు చేశారు..? మొత్తంగా ఏం జరిగిందనేది తెలియాలంటే  ఈ సినిమా  చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ సినిమాను చిరంజీవి నటించిన ‘ఘరానా మొగుడు’తో పాటు కొన్ని పాత సినిమాలను మిక్స్ లో వేసి కొత్తగా తయారు చేసిన వంటకం అని చెప్పాలి. అంతేకాదు అందులో తన మార్క్ ఉండేలా చూసుకున్నాడు. ఘరానా మొగుడులో చిరంజీవి ఫ్యాక్టరీ వర్కర్ గా చూపిస్తే.. ఇందులో సెంట్రల్ సెక్యురిటీ ఆఫీసర్ గా చూపెట్టాడు. ఇక  కథకు కాళ్లు ఉండవు.. ముంతకు చెవులుండవు అనే తరహాలో ఈ సినిమాలో అనిల్ రావిపూడి బోలేడు లాజిక్స్ మిస్ అయ్యాడు. అవన్ని వెతుక్కుంటూ వెళితే ఈ సినిమాలో బోలెడు బొక్కలున్నాయి.  ఏ సీన్ ఎపుడు ఎలా వస్తుందన్న క్యారిటీ లేదు.  ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. చిరంజీవిని చాలా కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందులో మెచ్చుకోవాల్సిందే. మొత్తంగా చెప్పాలంటే  ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ను చేసేసాడు.  ఈ సినిమాలో చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్ ను పూర్తిగా వాడుకున్నాడు. చిరంజీవి మాస్ హీరో మాత్రమే కాదు..ఆయనలో మంచి కమెడియన్ ఉన్న సంగతి పలు సినిమాల్లో ప్రూవ్ అయింది. ముఖ్యంగా అనిల్ రావిపూడి తనకు కలిసొచ్చినా.. భార్య బాధితుడుగా చిరంజీవి చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న కూతురును అల్లుడు నుంచి వేరు చేయడంలో మామ కుట్రలు. ఈ  క్రమంలో విడాకులు తీసుకొని భార్యా పిల్లలకు దూరంగా ఉండటం మూలానా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేస్తున్నారనేది ఇలాంటి బాధ అనుభవిస్తున్న వారికి కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో అనిల్ రావిపూడి సక్సెస్ అయ్యాడు. 

ముఖ్యంగా పిల్లలకు దగ్గర కావడానికి తనకున్న అధికారులను యూజ్ చేసుకొని పిల్లలు చదువుతున్న బోర్డింగ్ స్కూళ్లో పీటీ టీచర్ గా చిరు జాయిన్ కావడం.. ఆ తర్వాత వాళ్ల దగ్గరవడం.. అదే సమయంలో అతని భార్య పిల్లలను దూరం చేయడం వంటివి తండ్రి బిడ్డల సెంటిమెంట్ ను పండించాడు. మామగారు.. అల్లుడును అవమాన పరచడం.. ఆ తర్వాత మామపై కసి తీర్చుకునే అల్లుడు తరహాలో కొన్ని సీన్స్ ప్రేక్షకులకు ఫన్ తెప్పిస్తాయి. ఇందులో చిరంజీవి పాత వింటేజ్ పాత్రలను అలా టచ్ చేసి విడిచిపెట్టాడు అనిల్ రావిపూడి. 

ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లకు అనుకూలంగా ఉన్న చట్టాలు.. వాళ్లను కాపాడానికి కాకుండా.. మగాళ్లను కప్పేట్టాలా ఉన్నాయని కొంత మంది మహిళలతో కామెడీ చేయించినా.. ఈ మధ్య మిస్ యూజ్ అవుతున్న చట్టాల గురించి ఫన్నీగా చిరుతో చెప్పించాడు అనిల్ రావిపూడి. చిరుతో కేవలం హాస్యం మాత్రమే కాదు..ఆయనలోని డాన్సర్ ను ఫుల్ గా వాడుకున్నాడు. హుక్ స్టెప్ , మీసాల పిల్ల సాంగ్స్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయి. ఇక క్లైమాక్స్ లో వెంకీ ఎంట్రీ అదిరిపోయింది. చిరుతో అతని సీన్స్ పండాయి. ముఖ్యంగా చిరు పాత పాటలకు వెంకీ స్టెప్పులు వేయడం.. అలాగే వెంకీ పాటలకు చిరు స్టెప్పులు వేయడం బాగుంది. బాలీవుడ్ లో ఓ బడా హీరో సినిమాలో మరో స్టార్ హీరో గెస్ట్ గా నటించడం అనే సాంప్రదాయం ఈ సినిమాతో మొదలు పెట్టాడు అనిల్. ఏదో అతిథి పాత్రలా కాకుండా సినిమా కథకు సంబంధించిన పాత్రలో వెంకీ పాత్రను ప్రవేశపెట్టి చివరకు ఆ పాత్రతో ప్రేక్షకులను ట్రావెల్ అయ్యేలా చేసాడు. ఇకపై మన హీరోలు.. ఇతర హీరోల సినిమాల్లో గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ చేస్తే చూసే ప్రేక్షకులకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది.

పూర్తి ఫ్యామిలీ సినిమాలో మాస్ అంశాలు ఉండేలా చూసుకున్నాడు.   మొత్తంగా పండగ పూట లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి కుటుంబం మొత్తం సరదగా ఈ సినిమాను చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులను అలరించేలా ఒక్క అసభ్యకరమైన సన్నివేశాలు లేకపోవడం.. భార్య, భర్తల మధ్య అనుబంధం.. తండ్రి బిడ్డల సెంటిమెంట్ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. మొత్తంగా అనిల్ రావిపూడి కథ రొటీన్ అయినా.. దాన్ని తెరకెక్కించిన విధానం.. రిలీజైన టైమింగ్ కలిసొచ్చే అంశాలనే చెప్పాలి.  సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. భీమ్స్  పాటలు అదిరిపోయాయి. ఒక్క పాటకు కూడా ప్రేక్షకులు బయటకు వెళ్లకుండా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. రౌడీ అల్లుడు ఉండే లవ్ లీ మై హీరో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది.  ఎడిటింగ్ పర్వాలేదు. కొన్ని సీన్స్ తీసినా పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

చిరంజీవి నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం ముంది. 70 యేళ్ల వయసులో ఈ గ్రేస్ తో స్టెప్పులు.. కామెడీ టైమింగ్ తో జెన్ జీ తరం వాళ్లకు తను ఎందుకు మెగాస్టార్ అయ్యాడనే విషయాన్ని సినిమాలో చెప్పాడు. చిరంజీవి ప్రతి సీన్ లో ఎంత ఎనర్జిటిక్ గా నటించాడు. అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ఉండే హీరోలా తనను తాను భార్య బాధితుడైన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ పాత్రలో ఇరగదీసాడు.  వెంకటేష్ ఉన్నది కాసేపు అయినా.. తన మార్క్ నటనతో సినిమాకు అదనపు జోష్ తీసుకొచ్చాడు. వెంకీ గౌడగా బళ్లారి బిజినెస్ మ్యాన్ గా అదరగొట్టాడు. చిరు, వెంకీల మధ్య సీన్స్ ప్రేక్షకులకు ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పాలి. లాస్ట్ 20 నిమిషాలు నాన్ స్టాప్ గా అలాగే సాగిపోతుంది. నయనతార పొగరుబోతు భార్య పాత్రలో జీవించింది. ఆమె యాక్టింగ్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సని పనిలేదు.సచిన్ ఖేడ్ ఖర్ విలన్ తరహా మామ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. కేంద్ర మంత్రిగా శరత్ సక్సేనా.. కేథరిన్, హర్షవర్ధన్ తో పాటు ఇతర నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.

ప్లస్ పాయింట్స్ 

చిరు గ్రేస్, కామెడీ, డాన్స్

వెంకీ గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ 

మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్ 

మైనస్ పాయింట్స్ 

రొటీన్ కథ 

లాజిక్ అందని సీన్స్ 

పంచ్ లైన్.. లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి కుటుంబం మొత్తం సరదగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు

రేటింగ్: 3/5

