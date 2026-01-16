English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’కి కలిసొచ్చినా సెంటిమెంట్.. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో చిరు రికార్డుల జోరు..

Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’కి కలిసొచ్చినా సెంటిమెంట్.. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో చిరు రికార్డుల జోరు..

Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: చిరంజీవికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఒక హిట్ రెండు ఫ్లాపులు అన్నట్టుగా ఈయన కెరీర్ సాగింది. కానీ ఈయన రీ ఎంట్రీ తర్వాత సంక్రాంతి బరిలో దిగిన ప్రతీసారీ బాక్సాఫీస్ ను చెడుగుడు ఆడుకున్నాడు. తాజాగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’  సినిమాతో సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవ్వడమే కాదు.. పలు రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 16, 2026, 01:05 PM IST

Trending Photos

Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
5
Denmark currency
Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
Petrol-Diesel Price: చమురు ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్.. పెట్రోల్ ధరలు రూ. 4.50, డీజిల్ రూ. 2.75 తగ్గింపు..పూర్తి వివరాలివే..!!
6
Petrol
Petrol-Diesel Price: చమురు ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్.. పెట్రోల్ ధరలు రూ. 4.50, డీజిల్ రూ. 2.75 తగ్గింపు..పూర్తి వివరాలివే..!!
Zero Interest Bank Loan: డబ్బులు కావాలనే వారికి ఎదురుగంతేసే వార్త..10 పైసలు వడ్డీ కూడా లేకుండా బ్యాంకు లోన్.. ఇప్పుడే తీసుకుంది..!
5
Zero Interest Loan
Zero Interest Bank Loan: డబ్బులు కావాలనే వారికి ఎదురుగంతేసే వార్త..10 పైసలు వడ్డీ కూడా లేకుండా బ్యాంకు లోన్.. ఇప్పుడే తీసుకుంది..!
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
5
fake links
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’కి కలిసొచ్చినా సెంటిమెంట్.. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో చిరు రికార్డుల జోరు..

Mana Shankara Varaprasad Garu Chiranjeevi Sankranthi Sentiment: మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి విఫలం అయిన  తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఖైదీ నెంబర్ 150’. వివి వినాయక దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ నియమించిన చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా 2017 సంక్రాంతి కానుక విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేసిన సైరా నరసింహారెడ్డి, ఆచార్య సినిమాలు పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. ‘సైరా’ మూవీ దసరా గంగా విడుదలై తెలుగులో మాత్రమే ఆడింది. మిగిలిన భాషల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు.చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ ఆశలను ఈ సినిమా గల్లంతు చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆ తర్వాత తన కుమారుడు రాంచరణ్ తో కలిసి చేసిన ‘ఆచార్య’ మూవీ కూడా దారుణమైన పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఈ మూవీ సమ్మర్  సీజన్ లో విడుదలైంది. ఆ తర్వాత దసరా కానుకగా విడుదలైన ‘గాడ్ ఫాదర్’ కూడా పెద్దగా నడవలేదు. ఇక 2023 సంక్రాంతికి ‘వాల్లేరు వీరయ్య’ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర బంపర్ హిట్ అందుకుంది. బాబీ దర్శకత్వం తెరకెక్కిన ఈ  చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఈ సినిమాతో చిరంజీవి మరోసారి రూ. 200 కోట్ల క్లబ్ లో చేరారు.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ఆ తర్వాత మిగిలిన ‘బోళా శంకర్’ మూవీతో  కూడా బాక్సాఫీస్ ను పలకరించాడు. ఈ సినిమా దారుణమైన పరాజయాన్ని మూట గట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సంక్రాంతికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ మూవీ మిక్స్ డ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అనిల్ రావిపూడి.. చిరు ఇమేజ్ కు తగ్గ కథను పూర్తి హిల్లేరియస్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా మలిచిన తీరు ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయింది. ఈ సినిమాల వెంకీ కామియో అదిరిపోయింది. మొత్తంగా ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి ఖాతాలో మరో హిట్ పడింది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ తోనే యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర $2 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది. చిరు రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, సైరా నరసింహారెడ్డి’, వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రాలు యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర $2 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది. యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర 2 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా నిలిచింది. సీనియర్ హీరోల్లో ఎవరికీ ఈ రికార్డు లేదు. అంతేకాదు మన శంకర్ వర ప్రసాద్ ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిన ఏరియా కూడా ఇదే కావడం విశేషం. 

మొత్తం గా చూసుకుంటే   సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు మాత్రమే బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర విజయం సాధించాయి. మొత్తంగా రీ ఎంట్రీలో  ఏడు సినిమాలు విడుదలైతే.. మూడు మాత్రమే విజయం సాధించడం విశేషం .మొత్తంగా చిరంజీవికి రీ ఎంట్రిలో సంక్రాంతి సీజన్ బాగానే వర్కౌట్ అయిందని ఆయన అభిమానులు చెప్పుకుంటున్నారు.ఈ సినిమా నాలుగు రోజుల్లో రూ. 190 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ రోజుతో రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించనుంది.  చిరు కెరీర్ లో ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’, వాల్తేరు వీరయ్య తర్వాత రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూడో చిత్రంగా నిలవబోతుంది. సీనియర్ హీరోల్లో మూడు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన హీరోగా చిరంజీవి ఖాతాలో మరో రికార్డు నమోదు కానుంది.  త్వరలో ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కు మరో రూ. 30 కోట్లు షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mana Shankara Varaprasad Garu 4 Days CollectionsMana Shankara Varaprasad Garu Sankranthi SentimentMana Shankara Varaprasad Garu ReviewMana Shankara Varaprasad Garu Garu TargetMana Shankara Varaprasad Garu WW Pre Release Business

Trending News