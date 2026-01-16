Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’కి కలిసొచ్చినా సెంటిమెంట్.. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో చిరు రికార్డుల జోరు..

Mana Shankara Varaprasad Garu Chiranjeevi Sankranthi Sentiment: మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి విఫలం అయిన తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఖైదీ నెంబర్ 150’. వివి వినాయక దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ నియమించిన చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా 2017 సంక్రాంతి కానుక విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేసిన సైరా నరసింహారెడ్డి, ఆచార్య సినిమాలు పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. ‘సైరా’ మూవీ దసరా గంగా విడుదలై తెలుగులో మాత్రమే ఆడింది. మిగిలిన భాషల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు.చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ ఆశలను ఈ సినిమా గల్లంతు చేసింది.
ఆ తర్వాత తన కుమారుడు రాంచరణ్ తో కలిసి చేసిన ‘ఆచార్య’ మూవీ కూడా దారుణమైన పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఈ మూవీ సమ్మర్ సీజన్ లో విడుదలైంది. ఆ తర్వాత దసరా కానుకగా విడుదలైన ‘గాడ్ ఫాదర్’ కూడా పెద్దగా నడవలేదు. ఇక 2023 సంక్రాంతికి ‘వాల్లేరు వీరయ్య’ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర బంపర్ హిట్ అందుకుంది. బాబీ దర్శకత్వం తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఈ సినిమాతో చిరంజీవి మరోసారి రూ. 200 కోట్ల క్లబ్ లో చేరారు.
ఆ తర్వాత మిగిలిన ‘బోళా శంకర్’ మూవీతో కూడా బాక్సాఫీస్ ను పలకరించాడు. ఈ సినిమా దారుణమైన పరాజయాన్ని మూట గట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సంక్రాంతికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ మూవీ మిక్స్ డ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అనిల్ రావిపూడి.. చిరు ఇమేజ్ కు తగ్గ కథను పూర్తి హిల్లేరియస్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా మలిచిన తీరు ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయింది. ఈ సినిమాల వెంకీ కామియో అదిరిపోయింది. మొత్తంగా ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి ఖాతాలో మరో హిట్ పడింది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ తోనే యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర $2 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది. చిరు రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, సైరా నరసింహారెడ్డి’, వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రాలు యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర $2 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది. యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర 2 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా నిలిచింది. సీనియర్ హీరోల్లో ఎవరికీ ఈ రికార్డు లేదు. అంతేకాదు మన శంకర్ వర ప్రసాద్ ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిన ఏరియా కూడా ఇదే కావడం విశేషం.
మొత్తం గా చూసుకుంటే సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు మాత్రమే బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర విజయం సాధించాయి. మొత్తంగా రీ ఎంట్రీలో ఏడు సినిమాలు విడుదలైతే.. మూడు మాత్రమే విజయం సాధించడం విశేషం .మొత్తంగా చిరంజీవికి రీ ఎంట్రిలో సంక్రాంతి సీజన్ బాగానే వర్కౌట్ అయిందని ఆయన అభిమానులు చెప్పుకుంటున్నారు.ఈ సినిమా నాలుగు రోజుల్లో రూ. 190 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ రోజుతో రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించనుంది. చిరు కెరీర్ లో ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’, వాల్తేరు వీరయ్య తర్వాత రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూడో చిత్రంగా నిలవబోతుంది. సీనియర్ హీరోల్లో మూడు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన హీరోగా చిరంజీవి ఖాతాలో మరో రికార్డు నమోదు కానుంది. త్వరలో ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కు మరో రూ. 30 కోట్లు షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
