Mana Shankara Varaprasad Garu Total WW Collections: ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ వరల్డ్ వైడ్ గా సాధించిన వసూళ్లు.. ఎన్ని కోట్ల లాభం అంటే..!

Mana Shankara Varaprasad Garu world wide Box Office Collections: ‘భోళా శంకర్’ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడిన చిరంజీవి.. ఈ సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో పలకరించారు. ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. నయనతార హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి సీజన్ లో అత్యధిక వసూల్లు సాధించిన మూవీగా నిలిచింది. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అంతకాదు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ గా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది.
అనిల్ రావిపూడి .. చిరంజీవిని కామెడీ ప్లస్ యాక్షన్ తో ఈ సినిమాను మెప్పించారు. అంతేకాదు గత కొన్ని చిత్రాల్లో పోలిస్తే ఇందులో చిరంజీవి మోస్ట్ గ్లామరస్ గా కనిపించారు. అంతేకాదు డాన్సుల్లో ఇరగదీశారు. ఇక ఈ సినిమా సంక్రాంతి సీజన్ లో ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. అంతేకాదు మన దేశంలో తొలి హిట్ గా నిలిచింది ఈ సినిమా.
ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 100 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 120.70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా తెలంగాణ తో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 150 కోట్ల షేర్ (రూ. 231 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. అటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 183.61 కోట్ల షేర్ (రూ.304.10 కోట్ల గ్రాస్) కలెక్షన్స్ ను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చేసిన బిజినెస్ కంటే రూ. 50 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది. ఓవరాల్ గా రూ. 61 కోట్లకు లాభాలను తీసుకొచ్చింది.
