Court Order Issue Mana ShankaraVaraprasad Garu Movie: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కథానాయకుడిగా నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమా విడుదలకు ముందే ఒక అరుదైన చర్యతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఆన్లైన్లో జరిగే ఫేక్ రివ్యూలు, వ్యవస్థీకృత నెగెటివ్ ప్రచారానికి అడ్డుకట్ట వేసేలా ఈ చిత్ర బృందం కోర్టు నుంచి కీలక ఆదేశాలు పొందింది. టాలీవుడ్లో ఒక సినిమాకు ఇలాంటి న్యాయపరమైన ప్రొటెక్షన్ లభించడం ఇదే తొలిసారి.
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా.. జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కానుంది. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో సినిమాలను దెబ్బతీసేందుకు కొందరు బాట్లు, ఫేక్ అకౌంట్లతో రిలీజ్కు ముందే నెగెటివ్ రేటింగ్స్ ఇస్తున్న నేపథ్యంలో.. నిర్మాతలు సుష్మితా కొణిదెల, సాహు గారపాటి ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. యాంటీ-పైరసీ సంస్థల సహాయంతో కోర్డును ఆశ్రయించారు.
దీంతో వారి అభ్యర్థనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు, ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ 'బుక్మైషో'లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రేటింగ్స్, రివ్యూల విభాగాన్ని డిసేబుల్ చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం బుక్మైషోలో సినిమా పేజీలో "Ratings & Reviews disabled as per court order" అనే మెసేజ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల సినిమా విడుదలయ్యే వరకు ఎలాంటి రేటింగ్స్, రివ్యూలు పోస్ట్ చేయడానికి వీలుండదు.
సినిమాలకు ఫేక్ రివ్యూలు ఇవ్వడం వల్ల తాము నష్టపోతున్నట్లు ప్రొడ్యూసర్లు తరచూ అంటుంటారు. ముఖ్యంగా పెద్ద సినిమాలన్నీ ఒకే సమయంలో విడుదలైనప్పుడు వారి ఫ్యాన్స్.. ఇలాంటి ఫేక్ రివ్యూలతో రంగంలోకి దిగుతారు. దీంతో సినిమా పరిశ్రమ దెబ్బతింటుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు అలాంటి ఫేక్ రివ్యూలకు కోర్టు ఆర్డర్తో చెక్ పడింది.
ఇక ఈ సినిమాలో చిరంజీవి పక్కన హీరోయిన్గా నయనతార నటిస్తుండగా.. విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఇది సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాలపై కుట్రపూరితంగా జరిగే నెగెటివ్ రేటింగ్స్, ఫేక్ రివ్యూలకు ఇక నుంచి చెక్ పడనుంది.
