English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Manaswini Balabommala: ‘కొక్కోరోకో’ మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న మరో తెలుగు అమ్మాయి ‘మనస్విని బాలబొమ్మల’..

Manaswini Balabommala: ‘కొక్కోరోకో’ మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న మరో తెలుగు అమ్మాయి ‘మనస్విని బాలబొమ్మల’..

Manaswini Balabommala: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ ఓ పుష్పక విమానం. ఇక ఎంత మంది హీరోయిన్స్ వచ్చినా.. కొత్త వాళ్లకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. తాజాగా తెలుగులో మనస్విని బాలబొమ్మల ‘కొక్కోరోకో’ మూవీతో ఎంట్రీ ఇస్తుంది. తాజాగా సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:45 PM IST

Trending Photos

Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
5
Denmark currency
Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
Lava Blaze Duo 3 5G: చీప్‌ ధరకే డబుల్‌ డిస్ల్పే Lava Blaze Duo 3 5G మొబైల్ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ అదుర్స్!
6
Lava Blaze 5G
Lava Blaze Duo 3 5G: చీప్‌ ధరకే డబుల్‌ డిస్ల్పే Lava Blaze Duo 3 5G మొబైల్ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ అదుర్స్!
Sun Mars And Venus Effect: మకరంలో తిష్ట వేసిన 3 ప్రధాన గ్రహాలు.. ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బును పొందబోతున్న రాశులు ఇవే!
6
Sun Mars Venus
Sun Mars And Venus Effect: మకరంలో తిష్ట వేసిన 3 ప్రధాన గ్రహాలు.. ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బును పొందబోతున్న రాశులు ఇవే!
Diamond River In India: కృష్ణానదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వజ్రాలు..కోహినూర్ డైమండ్ దొరికింది ఇక్కడే..ఎగబడుతున్న జనం!
8
krishna river
Diamond River In India: కృష్ణానదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వజ్రాలు..కోహినూర్ డైమండ్ దొరికింది ఇక్కడే..ఎగబడుతున్న జనం!
Manaswini Balabommala: ‘కొక్కోరోకో’ మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న మరో తెలుగు అమ్మాయి ‘మనస్విని బాలబొమ్మల’..

  

Add Zee News as a Preferred Source

Manaswini Balabommala: మనస్విని బాలబొమ్మల తెలుగులో “కొక్కోరోకో” మూవీతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది.  క్యూట్ లుక్స్ తో సాంప్రదాయ బద్దంగా ఉన్న ఈమె లుక్ చూస్తే ఓ సావిత్రి, సౌందర్యలా ఈమె కూడా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉంది. ‘కొక్కోరోకో’ మూవీ  ఆమె కళాత్మక ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలవనుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా చిత్ర బృందం రివీల్ చేసిన స్పెషల్ పోస్టర్ సంక్రాంతి పండగను గుర్తుకు తెస్తోంది.  తాజాగా విడుదల చేసి పోస్టర్‌పై “Our Bangarraju Family wishes you and your family a Happy Sankranthi అని ఉంది.  ‘కొక్కోరోకో’ త్వరలో థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

తాజాగా విడుదల చేసి పండగ పోస్టర్ లో మనస్విని బాలబొమ్మల ఫస్ట్ లుక్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.  ఈ పోస్టర్‌లో సీనియర్ నటుడు సముద్రఖని సహా ఇతర నటులతో కలిసి కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో ఆమెది అతిథి పాత్ర అయినప్పటికీ, ఇది తెలుగు సినిమాల్లో ఆమెకు అఫిషియల్ ఫస్ట్ మూవీ కావడం విశేషం. 

 
 
 
 
 

సినిమాల్లోకి రాకముందే మనస్విని నటనతో పాటు డాన్స్ లలో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంది. ఎంతో టాలెంట్ ఉన్న ఈమెను వెతుక్కుంటూ పలు ప్రాజెక్ట్స్ క్యూ కడుతున్నాయి. స్వతహాగా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ కావడం ఈమెకు కలిసొచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. థియేటర్ రంగంలో Little Women నాటకంలో జోగా, Much Ado About Nothing లో బియాట్రిస్‌గా లీడ్ రోల్స్ పోషించిన అనుభవం ఈమె సొంతం అని చెప్పాలి.   నటనతో పాటు ఆమెకు పేరిణి నాట్యంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కర్ణాటక సంగీతంలోనూ మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది. భక్తి గీతాల ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం, గ్లెండేల్ అకాడమీ లో ప్రధాన పాఠశాల కార్యక్రమాలకు యాంకరింగ్ చేయడం కూడా ఆమె కళా ప్రయాణంలో భాగమేఅని చెప్పాలి. ఇవన్నీ ఆమె స్టేజ్ ఫియర్ లేదనే విషయం తెలుస్తోంది. 

‘కొక్కోరోకో’ చిత్రాన్ని దర్శకుడు రమేష్ వర్మ తన కొత్త బ్యానర్ ఆర్వీ ఫిల్మ్ హౌస్ ద్వారా తొలిసారి ప్రొడ్యూసర్ గా మారి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.  ఈ సినిమాకు  శ్రీనివాస్ వసంతల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఐదు విభిన్న పాత్రలతో కూడిన  ఈ సినిమా వెరైటీగా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా సంప్రదాయ సంక్రాంతి కోడి పందేల నేపథ్యాన్ని ప్రధానంగా తీసుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అందుకే ఈ చిత్రానికి ‘కొక్కోరొకే’ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు.

రేఖా వర్మ, కురపాటి సిరీష నిర్మాతలుగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా త్వరలో విడుదల తేదిని ప్రకటించనున్నారు. నీలాద్రి ప్రొడక్షన్ పతాకంపై తెరకెక్కింది. సంకీర్తన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రానికి ఆకాశ్ ఆర్ జోషి ఛాయాగ్రహణం అందించారు.  జివి సాగర్ మాటలు అందించారు. ఈ సినిమా కథనశైలి, బలమైన విజువల్స్ తో పాటు భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, మనస్విని బాలబొమ్మల సినీ ఆరంభం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రయాణంలో ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవడంలో సందేహం లేదు. 

  

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Manaswini BalabommalaManaswini Balabommala Tollywood EntryManaswini Balabommala Telugu EntryManaswini Balabommala New HeroineManaswini Balabommala Ramesh Varma

Trending News