Manchu Lakshmi: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మంచు లక్ష్మీ 'దక్ష'.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..?

Manchu Lakshmi Daksha OTT: మంచు మోహన్ బాబు వారసురాలిగా తెరంగేట్రం చేసిన మంచు లక్ష్మీ.. నటిగా.. నిర్మాతగా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రీసెంట్గా తాను లీడ్ రోల్లో నటిస్తూ నిర్మించిన ‘దక్ష - ది డెడ్లీ కాన్స్పిరసీ’ (Daksha – The Deadly Conspiracy) మూవీ థియేటర్లలో సందడి చేసింది. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్గా వచ్చిన ఈ మూవీ బిగ్ స్క్రీన్ ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. మంచు మోహన్ బాబు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించడం విశేషం. తండ్రీ-కూతుళ్ల కాంబినేషన్ కావడం.. ట్రైలర్తో మంచి బజ్ క్రియేట్ కావడంతో రిలీజ్కు ముందే ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందుకు తగినట్లే పాజిటివ్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా.. దీపావళి సందర్భంగా ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియన్స్ను అలరించేందుకు వచ్చేసింది.
శుక్రవారం నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. వంశీ కృష్ణ మల్లా దర్శకత్వం వహించగా.. మంచు లక్ష్మీ విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించారు. ఓ మహిళా ప్రొటాగనిస్ట్ చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమాలో మానసిక ఒత్తిళ్లు, అంతర్లీన మిస్టరీలు ఉన్నాయి. మోహన్ బాబు రోల్ ఈ సినిమాకు హైలెట్గా నిలిచింది. తమిళ్, మలయాళం సినిమాల మాదిరి కొన్ని సీన్స్ రా అండ్ రాస్టిక్గా తెరకెక్కించడం విశేషం. సముద్ర ఖని, సిద్ధిక్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఫ్యామిలీ, థ్రిల్, మిస్టరీ కంటెంట్ కోరుకునే వీక్షకులకు ఈ సినిమా మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
సినిమాలో హైలెట్స్
==> మంచు లక్ష్మి పోషించిన పవర్ఫుల్ పాత్ర సినిమాకు లీడింగ్ ఫోర్స్గా నిలిచింది.
==> మోహన్ బాబు చేసిన డీప్ అండ్ సీరియస్ రోల్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
==> కొన్ని సీన్లు తమిళ్, మళయాళ థ్రిల్లర్ల శైలిలో రా & రస్టిక్ టోన్తో తెరకెక్కించారు.
==> థ్రిల్లింగ్ ఎపిసోడ్స్, గూస్బంప్స్ వచ్చే స్క్రీన్ప్లే ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి.
==> సెన్సార్ నుంచి U/A సర్టిఫికెట్ పొందిన ఈ సినిమాను అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు చూడొచ్చు.
