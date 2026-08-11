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తనను అలా అబ్యూజ్ చేస్తూ ట్రోల్ చేసారని ఎమోషనల్ అయిన మంచు లక్ష్మీ..

Manchu Lakhsmi About her Trolling: మంచు లక్ష్మీ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అంతేకాదు ఎక్కువ ట్రోలింగ్‌కు గురైన వాళ్లలో ఇమే ఒకరు. ఈ అమెరికన్ తెలుగు స్లాంగ్‌‌ను ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ట్రోల్ చేసిన సందర్భాలున్నాయి. తాజాగా తనపై జరిగిన ట్రోలింగ్ పై ఓ ప్రోగ్రామ్‌లో ఎమోషనల్‌గా అయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:34 PM IST
తనను అలా అబ్యూజ్ చేస్తూ ట్రోల్ చేసారని ఎమోషనల్ అయిన మంచు లక్ష్మీ..
Image Credit: Manchu Lakshmi Emotional (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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