/తనను అలా అబ్యూజ్ చేస్తూ ట్రోల్ చేసారని ఎమోషనల్ అయిన మంచు లక్ష్మీ..

Manchu Lakshmi Emotional: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ట్రోల్ కు గురైన ఫ్యామిలీస్లో మంచు కుటుంబం ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయిన మోహన్ బాబు, మంచు విష్ణు, మంచు లక్ష్మీ లపై జరిగినంద ట్రోలింగ్ మరో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పై జరగలేదు. గతంలో బాలకృష్ణపై ఇలాంటి తరహా ట్రోలింగే జరిగింది. ఏకంగా బాలయ్యను టార్గెట్ చేస్తూ ఓ వెబ్సైట్ను క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
అయితే ఈ ట్రోలింగ్ కేవలం సినిమా వాళ్లకే కాదు.. రాజకీయ నాయకులు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు. మన దేశంలో అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్న ప్రధాన మంత్రిని వాళ్ల కుటుంబాన్ని ఢిల్లీలో విద్యార్ధుల ఉద్యమాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని మరి కొంత మంది ఆకతాయిలీలు మాటలతో చెప్పకూడదని పదాలను వాడారు. ఇక దేశ ప్రధాని వాళ్లంత తమ బిడ్డలే అంటూ వాళ్లను క్షమిస్తున్నట్టు ఏకంగా ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు.
ప్రధానికి తప్పని ట్రోలింగ్ బాధలు..
అటు ప్రధాన మంత్రి కంటే ముందు దేశ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ పెద్ద పప్పు అయితే.. ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ను చిన్న పప్పు అంటూ ట్రోల్ చేసిన సంగతి మరవకూడదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సెలబ్రీటీలైన నటీనటులకు, రాజకీయ నాయకులు ఈ ట్రోలింగ్ అనేది పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందనే చెప్పాలి.
అయితే ఈ ట్రోలింగ్ కారణంగా తాను ఎమోషనల్గా డిస్ట్రబ్ అయినట్టు చెప్పుకొచ్చింది. అంతేకాదు నిరాశ, నిస్పృహాలకు లోనైనట్టు చెప్పుకొచ్చింది. తనపై అసలు ట్రోటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణంగా వైవా హర్ష అంటూ ప్రముఖ ఓటీటీలో ప్రసారమయ్యే ఓ రియాలీటీ లో ప్రస్తావించడం గమనార్హం.
రియాలీటీ షో జడ్జ్గా మంచు లక్ష్మీ ఎమోషనల్..
ప్రముఖ ఓటీటీలో ప్రసారమవుతున్న ఓ రియాలీటీ షోకు మంచు లక్ష్మీ, వైవా హర్ష జడ్జీలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రష్మీ గౌతమ్ యాంకరింగ్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ రియాలీటీ షోలో జడ్జులు చెప్పిన టాస్క్లను అందులో పాల్గొనే వాళ్లు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. తాజాగా ప్రసారం కాబోయే ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలో లక్ష్మీ ట్రోలింగ్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులను ఫేస్ చేసాననేది చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ట్రోలింగ్ వల్ల మనం చేసే పనుల్లో శ్రద్ద పెట్టలేకపోతున్నట్టు రష్మీ గౌతమ్ చెప్పగా.. దానికి మంచు లక్ష్మీ ఔననే సమాధానం ఇచ్చింది. అంతేకాదు తనను ట్రోల్ చేయడం అనేది వైవా హర్ష నుంచే మొదలైనట్టు చెప్పుకొచ్చింది. అతడి చేసిన పనులు వల్ల నేను తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యానని చెప్పుకొచ్చింది. దీనిపై వైవా హర్ష కలగజేసుకొని నా వల్ల బాధపడి ఉండే క్షమించమని కోరారు. మొత్తంగా ఈ ట్రోలింగ్ పాయింట్స్ పెట్టి ఈ రియాలిటీ షోలో మరింత మసాలా యాడ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ఏది ఏమైనా మంచు లక్ష్మీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇపుడు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.
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