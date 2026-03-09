English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Manchu Lakshmi Video: మహిళలకు బ్లూడ్రమ్‌లు చాలా అవసరం.!. మంచు లక్ష్మీ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Manchu Lakshmi Video: మహిళలకు బ్లూడ్రమ్‌లు చాలా అవసరం.!. మంచు లక్ష్మీ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Lechindi Mahila lokam movie trailer launch: గతంలో అల్లు అర్జున్ మూవీలో ఫుష్ప అంటే ఫ్లవర్ కాదు.. ఫైర్ అని చెప్పిన డైలాగ్ నాదని మంచు లక్ష్మీ మాట్లాడారు. కానీ ఆ తర్వాత సుకుమార్ ఈ మూవీలో ఆ డైలాగ్ వాడుకున్నారని మంచు లక్ష్మీ ఈవెంట్ లో అసలు విషయాల్ని బైటపెట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 9, 2026, 09:14 PM IST
  • వేడుకగా జరిగిన లేచింది మహిళా లోకం మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్..
  • మంచు లక్ష్మీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!
5
Daily Astrology
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!
PM Kisan: రైతులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. మార్చి 13న ఖాతాల్లో రూ.2000 జమ..? క్లారిటీ ఇదే..!
5
PM KISAN
PM Kisan: రైతులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. మార్చి 13న ఖాతాల్లో రూ.2000 జమ..? క్లారిటీ ఇదే..!
Thalapathy Vijay: విజయ్ అంటే చాలా ఇష్టం.. అస్సలు వదులుకోలేను.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
7
Thalapathy Vijay
Thalapathy Vijay: విజయ్ అంటే చాలా ఇష్టం.. అస్సలు వదులుకోలేను.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. వృషభం, కుంభ రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఆ రాశులు మాత్రం జాగ్రత్త!
5
today Horoscope
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. వృషభం, కుంభ రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఆ రాశులు మాత్రం జాగ్రత్త!
Manchu Lakshmi Video: మహిళలకు బ్లూడ్రమ్‌లు చాలా అవసరం.!. మంచు లక్ష్మీ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Manchu Lakshmi in Lechindi Mahila lokam movie trailer launch: మంచు లక్ష్మీ లేచింది మహిళా లోకం ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్నారు. ఈమూవీ మార్చి నెల 26న అభిమానుల ముందుకు రానుంది. దీనితో మంచు లక్ష్మీతో పాటు అనన్య నాగళ్లు,శ్రద్దాదాస్, హరితేజ, హేమ  తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ లో మంచు లక్ష్మీ చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడారు. పుష్ప 2లో ఫ్లవర్ కాదు.. ఫైర్ అని చెప్పిన డైలాగ్ తనదేనంటూ సభాముఖంగా చెప్పారు. ఇక బ్లూ డ్రమ్ గురించి చాలా మంచు లక్ష్మీ చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడారు. తనకు బ్లూడ్రమ్ కెరిర్ లో చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లిందన్నారు. నాక్లైయింట్ లకు సైతం దీనిపై ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినట్లు చెప్పారు. ఇక మహిళలందరికి ఈ బ్లూడ్రమ్ అవసరం తప్పకుండా ఉంటుందన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిన భార్యలు, అన్ హ్యపీగా ఉన్నవారికి, అన్ హ్యపీ భార్యలకు దీని అవసరం ఉందని మాట్లాడారు. దీంతో అక్కడున్న వారు ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. అసలు .. ఈ మూవీలో ఆ బ్లూ డ్రమ్‌నుఎందుకంత హైలెట్ చేశామో తెలవాలంటే..  26వ తారీకు దాక వెయిట్ చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

ఇక మరోవైపు తాను సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయడం మానేశానని చెప్పారు. తన దగ్గరకు కథలతో రావద్దన్నారు. కేవలం యాక్టింగ్ కోసం మాత్రమే నన్ను సంప్రదించాలని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా..  చిన్న సినిమాలు చేసినా అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తామన్న మాట అంటూ ఫన్నీగా మాట్లాడారు.

Read more: Vijay Rashmika Marriage: విజయ్‌ను రష్మిక మందన్న పూర్తిగా మార్చేసింది.!. మేనమామ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఒక రెంజ్ లో  బజ్ ఉంటుదని అన్నారు. సీరియస్ సబ్జెక్ట్ లను కామెడీ గా చెబితేనే జనాలు వింటారని, మగాళ్ళు మా సినిమా చూడకపోయినా పర్వాలేదని మంచు లక్ష్మీ సెన్సెషనల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు మంచు లక్ష్మీ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Manchu LakshmiLechindi Mahila lokamManchu Lakshmi on blue DrumLechindi mahila lokam trailer launchManchu Lakshmi comments

Trending News