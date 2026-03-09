Manchu Lakshmi in Lechindi Mahila lokam movie trailer launch: మంచు లక్ష్మీ లేచింది మహిళా లోకం ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్నారు. ఈమూవీ మార్చి నెల 26న అభిమానుల ముందుకు రానుంది. దీనితో మంచు లక్ష్మీతో పాటు అనన్య నాగళ్లు,శ్రద్దాదాస్, హరితేజ, హేమ తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ లో మంచు లక్ష్మీ చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడారు. పుష్ప 2లో ఫ్లవర్ కాదు.. ఫైర్ అని చెప్పిన డైలాగ్ తనదేనంటూ సభాముఖంగా చెప్పారు. ఇక బ్లూ డ్రమ్ గురించి చాలా మంచు లక్ష్మీ చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడారు. తనకు బ్లూడ్రమ్ కెరిర్ లో చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లిందన్నారు. నాక్లైయింట్ లకు సైతం దీనిపై ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినట్లు చెప్పారు. ఇక మహిళలందరికి ఈ బ్లూడ్రమ్ అవసరం తప్పకుండా ఉంటుందన్నారు.
పుష్ప అంటే పువ్వు కాదు, ఫైర్ - డైలాగ్ నాది.
-మంచు లక్ష్మి #manchulakshmi #pushpa #UANow pic.twitter.com/1fN9sqdH19
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) March 9, 2026
ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిన భార్యలు, అన్ హ్యపీగా ఉన్నవారికి, అన్ హ్యపీ భార్యలకు దీని అవసరం ఉందని మాట్లాడారు. దీంతో అక్కడున్న వారు ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. అసలు .. ఈ మూవీలో ఆ బ్లూ డ్రమ్నుఎందుకంత హైలెట్ చేశామో తెలవాలంటే.. 26వ తారీకు దాక వెయిట్ చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.
ఇక మరోవైపు తాను సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయడం మానేశానని చెప్పారు. తన దగ్గరకు కథలతో రావద్దన్నారు. కేవలం యాక్టింగ్ కోసం మాత్రమే నన్ను సంప్రదించాలని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా.. చిన్న సినిమాలు చేసినా అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తామన్న మాట అంటూ ఫన్నీగా మాట్లాడారు.
Read more: Vijay Rashmika Marriage: విజయ్ను రష్మిక మందన్న పూర్తిగా మార్చేసింది.!. మేనమామ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఒక రెంజ్ లో బజ్ ఉంటుదని అన్నారు. సీరియస్ సబ్జెక్ట్ లను కామెడీ గా చెబితేనే జనాలు వింటారని, మగాళ్ళు మా సినిమా చూడకపోయినా పర్వాలేదని మంచు లక్ష్మీ సెన్సెషనల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు మంచు లక్ష్మీ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.