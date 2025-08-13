Manchu Lakshmi: ఇల్లీగల్ బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో ఈడీ ముందుకు మంచు లక్ష్మి.. ఆర్ధిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నలు..

Manchu Lakshmi: అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో ప్రకాష్ రాజ్, విజయ్ దేవరకొండ ఈడీ ముందు హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. విజయ్ దేవరకొంద ఒకడుగు ముందుకు వేసి మరి తాను లీగల్ గా ఉన్న గేమింగ్ యాప్ కు మాత్రమే ప్రచారం చేశాను. బెట్టింగ్ యాప్ లకు ప్రచారం చేయలేదన్నారు. బెట్టింగ్ యాప్ లకు గేమింగ్ యాప్ లకు కర్ణుడికి కుంభకర్ణుడికి ఉన్నంత తేడా ఉందని మీడియా ముందు కుండ బద్దలు కొట్టాడు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం, సుప్రీంకోర్టు లు తేల్చాలన్నారు. తాజాగా ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు మోహన్ బాబు కూతురు నటి మంచు లక్ష్మి హాజరయ్యారు. బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో మంచు లక్ష్మిని ఈడీ విచారిస్తోంది. ఇప్పటికే నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాశ్ రాజ్, రానా దగ్గుబాటి వంటి స్టార్లు విచారణకు హాజరై తమ వివరణ ఇచ్చారు.
వీరితో పాటు కొన్ని ప్రముఖ యూట్యూబ్ క్రియేటర్లు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లను కూడా ఈడీ పలు రకాలుగా ప్రశ్నించింది. ఈ కేసు మూలాలు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ ద్వారా అనధికారికంగా జరిగిన, భారీ స్థాయి డబ్బు లావాదేవీల్లో ఉన్నాయని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా దేశం లోపల, బయటకు కోట్ల రూపాయలు మనీలాండరింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తులో భాగంగా, డబ్బు పంపిణీ, చెల్లింపులు, ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్, బ్రాండ్ ఎంటర్స్మెంట్లలో భాగస్వామ్యంపై సాక్ష్యాలు సేకరిస్తున్నారు.మరి మంచు లక్ష్మీ ఈ ఇష్యూపై ఎలా స్పందిస్తుందనేది చూడాలి.
మంచు లక్ష్మిని ముఖ్యంగా ఆమె ప్రమోట్ చేసిన ఈవెంట్స్, సంబంధిత వ్యక్తులు, ఆర్థిక లావాదేవీల పై ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆర్థిక డాక్యుమెంట్లు, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆధారంగా మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరి కొంతమంది నటులు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు కూడా ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.