/Manchu Manoj: దుస్థితిలో ఇండస్ట్రీ పెద్ద దిక్కు దాసరి నారాయణ రావు సమాధి.. మంచు మనోజ్ ఏంచేశారంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Manchu majon and his team cleaned dasari Narayana rao memorial in moinabad: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు ఏ సమస్యలు వచ్చిన దర్శకధీరుడు దాసరి నారాయణ రావు వద్దకు వెళ్లి తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకునే వారు. ఎంతో మందిని హీరోలుగా, హీరోయిన్లుగా, ఆర్టిస్టులుగా సినిమా రంగంలోకి తీసుకొచ్చారు. దాసరి నారాయణ రావు మరణం తర్వాత ఇండస్ట్రీలో అసలు పెద్ద దిక్కు ఎవరున్నారని తరచుగా అందరు చర్చించుకుంటారు. అంటే అంతటి గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు దాసరి నారాయణ రావు. అయితే. ఆయన తుది శ్వాసవిడిచిన తర్వాత హైదరబాద్ లోని మొయినాబాద్ లో ప్రత్యేకంగా స్మారకంను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ పక్కనే దాసరి నారాయణ రావు సతీమణి పద్మ గారి స్మారకంను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
దాసరి నారాయణరావు సమాధి దుస్థితిపై స్పందించిన మంచు మనోజ్
సోషల్ మీడియాలో ప్రముఖ దర్శకుడు, దివంగత దాసరి నారాయణరావు సమాధి పరిస్థితి చూసి స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లి, దాసరి సమాధిని దర్శించుకొని ఆయనను స్మరించుకొని అక్కడ పరిసరాలు శుభ్రం చేయించిన మంచు మనోజ్
— greatandhra (@greatandhranews) May 30, 2026
దాసరి నారాయణ రావు వర్దంతి సందర్బంగా ఆయన సమాధి చుట్టు మొత్తం పిచ్చి మొక్కలు పెరిగిపోయి అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. కనీసం దాన్ని పట్టించుకునేవారు కరువయ్యారు. ఈ దుస్థితిని దాసరి అభిమానులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త మంచు మనోజ్ కంట పడింది. దీనిపై ఆయన వెంటనే స్పందించారు.
స్వయంగా రంగంలోకి దిగి మరీ దాసరి నారాయణ రావు స్మారకం, విగ్రహం చుట్టు ఉన్న పిచ్చి మొక్కల్ని తొలించారు. తన టీమ్ తో కలసి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న చెట్లు, చెదారంను తొలగించాడు. శనివారం ఆయన వర్ధంతి కావడంతో కనీసం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా దీన్ని గమనించక పొవడంపై అభిమానులు తీవ్ర మనస్తాపంకు గురౌతున్నారు.
దీంతో మంచు మనోజ్ , ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ రంగంలోకి దిగి ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రంచేశాయి. దీనిపై మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ.. సినిమా రంగానికి ఎనలేని సేవలు అందించిన దాసరి నారాయణ రావు గారి స్మారకం ఈ విధంగా పిచ్చి మొక్కులతో నిండిపోవడం చాలా కలిచి వేసిందన్నారు.
అందుకే తన సిబ్బందితో కలిసి వచ్చి స్వయంగా ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసే పనులు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. అనంతరం దాసరి, పద్మ గార్ల సమాధులకు నమస్కరించి నివాళులర్పించినట్లు తెలిపారు. దీంతో మంచు మనోజ్ గొప్ప మనసు పట్ల అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
