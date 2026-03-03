English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Manchu Manoj: మూడేళ్ల వివాహ బంధం.. మనోజ్ – మౌనిక ప్రేమ ప్రయాణం ఇదే..!

Manchu Manoj: మూడేళ్ల వివాహ బంధం.. మనోజ్ – మౌనిక ప్రేమ ప్రయాణం ఇదే..!

Manchu Manoj and Bhuma Mounika Reddy: మంచు మనోజ్, భూమా మౌనికా రెడ్డి తమ మూడవ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని ఈ రోజు (మార్చి 3) ఆనందంగా జరుపుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, అభిమానుల ఆశీస్సులతో ఈ ప్రత్యేక రోజు మరింత సంతోషంగా మారింది. ఈ జంటను చూసి చాలామంది సినిమా నేపథ్యం కారణంగా ఒక్కటయ్యారని భావిస్తారు. కానీ నిజానికి వారి ఆలోచనలు, క్రమశిక్షణ, జీవితంపై ఉన్న స్పష్టమైన లక్ష్యాలే వారిని దగ్గర చేశాయి. పరిచయం ప్రేమగా మారి, ఆ ప్రేమ వివాహ బంధంగా మారింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:45 PM IST

Trending Photos

Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?
6
Us Israel strikes on iran
Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?
Holi Wishes: &#039;మనస్పర్థలు పక్కన పెడదాం.. రంగుల్లో మునిగితేలుదాం&#039;.. సరికొత్తగా హోళీ శుభాకాంక్షలు
6
Happy Holi
Holi Wishes: 'మనస్పర్థలు పక్కన పెడదాం.. రంగుల్లో మునిగితేలుదాం'.. సరికొత్తగా హోళీ శుభాకాంక్షలు
Sapthami Gowda: బాడీని జూమ్ చేసి వీడియోలు తీయొద్దు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..!
5
Sapthami Gowda
Sapthami Gowda: బాడీని జూమ్ చేసి వీడియోలు తీయొద్దు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..!
Bank Holiday: రేపు అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వరుసగా మూడు రోజులు హాలిడే..!
5
bank holiday tomorrow
Bank Holiday: రేపు అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వరుసగా మూడు రోజులు హాలిడే..!
Manchu Manoj: మూడేళ్ల వివాహ బంధం.. మనోజ్ – మౌనిక ప్రేమ ప్రయాణం ఇదే..!

Manchu Manoj and Bhuma Mounika Reddy: మూడు సంవత్సరాలుగా మంచు మనోజ్..మౌనిక రెడ్డి.. దాంపత్య జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది. కుమారుడు ధైరవ్, అలాగే 2024 ఏప్రిల్ 2న జన్మించిన చిన్నారి దేవసేన శోభ ఎంఎం వారి కుటుంబంలో ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేశారు. పిల్లలతో కలిసి మనోజ్, మౌనికల జీవితం మరింత సంపూర్ణంగా మారింది. కుటుంబానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే ఇద్దరూ తమ తమ వృత్తుల్లో ముందుకు సాగుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వివాహం తర్వాత మనోజ్ కెరీర్ కూడా కొత్త దశలోకి ప్రవేశించింది. ‘భైరవం’, ‘మిరాయ్’ వంటి చిత్రాలు మంచి విజయాన్ని సాధించాయి. ఈ సినిమాలు ఆయనలోని నటన, స్క్రీన్‌పై కనిపించే శక్తిని మరోసారి గుర్తు చేశాయి. ప్రస్తుతం ఆయన ‘డేవిడ్ రెడ్డి’ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అభిమానుల్లో మంచి ఆసక్తి ఉంది. ఇంకా కొన్ని కొత్త చిత్రాలకు కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. గత సంవత్సరం నవంబర్‌లో ఆయన ‘మోహన రాగ మ్యూజిక్’ అనే మ్యూజిక్ లేబుల్‌ను ప్రారంభించారు. కొత్త ప్రతిభకు అవకాశం ఇవ్వడం, తెలుగు సంగీతాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

ఇక మౌనిక కూడా వ్యాపార రంగంలో తన ప్రతిభను చూపిస్తున్నారు. ‘నమస్తే వరల్డ్ సెలబ్రేటింగ్ కిడ్స్’ అనే సంస్థను స్థాపించి, భారతీయ సంస్కృతి ఆధారంగా తయారైన బొమ్మలను మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా వందలాది దుకాణాల్లో ఈ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్వంత నిధులతో, పెద్ద ప్రకటనలు లేకుండానే ఈ బ్రాండ్ ముందుకు వచ్చింది. రిలయన్స్ వంటి పెద్ద సంస్థతో భాగస్వామ్యం కూడా సాధించింది. భారతదేశంలో తయారైన బొమ్మలను ప్రతి చిన్నారి చేతుల్లోకి చేర్చాలనే లక్ష్యంతో మౌనిక పనిచేస్తున్నారు.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ జంటకు మంచి అభిమాన వర్గం ఉంది. సామాజిక సేవలో కూడా ముందుండే వీరు, ఎలాంటి కష్టాలైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తూ, కుటుంబం మరియు వృత్తిని సమతుల్యంగా నడిపిస్తున్నారు. ఇలాగే మరెన్నో సంవత్సరాలు కలిసి సంతోషంగా జీవించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

Also Read: KalvaKuntla Kavitha arrested: కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్.. నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉద్రిక్తత..

Also Read: Roja on Br naidu Video: మూతీ పగల కొట్టాలన్పించింది.. బీఆర్ నాయుడుపై రెచ్చిపోయిన రోజా.. వీడియో వైరల్.. 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

 

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Manchu ManojBhuma Mounika Reddy3rd wedding anniversaryManchu Manoj anniversaryBhuma Mounika business

Trending News