Manchu Manoj: మూడేళ్ల వివాహ బంధం.. మనోజ్ – మౌనిక ప్రేమ ప్రయాణం ఇదే..!

Manchu Manoj and Bhuma Mounika Reddy: మూడు సంవత్సరాలుగా మంచు మనోజ్..మౌనిక రెడ్డి.. దాంపత్య జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది. కుమారుడు ధైరవ్, అలాగే 2024 ఏప్రిల్ 2న జన్మించిన చిన్నారి దేవసేన శోభ ఎంఎం వారి కుటుంబంలో ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేశారు. పిల్లలతో కలిసి మనోజ్, మౌనికల జీవితం మరింత సంపూర్ణంగా మారింది. కుటుంబానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే ఇద్దరూ తమ తమ వృత్తుల్లో ముందుకు సాగుతున్నారు.
వివాహం తర్వాత మనోజ్ కెరీర్ కూడా కొత్త దశలోకి ప్రవేశించింది. ‘భైరవం’, ‘మిరాయ్’ వంటి చిత్రాలు మంచి విజయాన్ని సాధించాయి. ఈ సినిమాలు ఆయనలోని నటన, స్క్రీన్పై కనిపించే శక్తిని మరోసారి గుర్తు చేశాయి. ప్రస్తుతం ఆయన ‘డేవిడ్ రెడ్డి’ సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్పై అభిమానుల్లో మంచి ఆసక్తి ఉంది. ఇంకా కొన్ని కొత్త చిత్రాలకు కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. గత సంవత్సరం నవంబర్లో ఆయన ‘మోహన రాగ మ్యూజిక్’ అనే మ్యూజిక్ లేబుల్ను ప్రారంభించారు. కొత్త ప్రతిభకు అవకాశం ఇవ్వడం, తెలుగు సంగీతాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ఇక మౌనిక కూడా వ్యాపార రంగంలో తన ప్రతిభను చూపిస్తున్నారు. ‘నమస్తే వరల్డ్ సెలబ్రేటింగ్ కిడ్స్’ అనే సంస్థను స్థాపించి, భారతీయ సంస్కృతి ఆధారంగా తయారైన బొమ్మలను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా వందలాది దుకాణాల్లో ఈ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్వంత నిధులతో, పెద్ద ప్రకటనలు లేకుండానే ఈ బ్రాండ్ ముందుకు వచ్చింది. రిలయన్స్ వంటి పెద్ద సంస్థతో భాగస్వామ్యం కూడా సాధించింది. భారతదేశంలో తయారైన బొమ్మలను ప్రతి చిన్నారి చేతుల్లోకి చేర్చాలనే లక్ష్యంతో మౌనిక పనిచేస్తున్నారు.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ జంటకు మంచి అభిమాన వర్గం ఉంది. సామాజిక సేవలో కూడా ముందుండే వీరు, ఎలాంటి కష్టాలైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తూ, కుటుంబం మరియు వృత్తిని సమతుల్యంగా నడిపిస్తున్నారు. ఇలాగే మరెన్నో సంవత్సరాలు కలిసి సంతోషంగా జీవించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
