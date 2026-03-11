English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Manchu Manoj:‘డేవిడ్ రెడ్డి’కోసం కొత్త అవ‌తారంలో మంచు మనోజ్.. పాత్ర కసం భారీ వర్కౌట్స్..

Manchu Manoj New Avatar: మంచు మనోజ్.. మోహన్ బాబు నట వారసుడిగా అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మనోజ్ నటించని కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాపైనా .. నటుడిగా మనోజ్ ఎపుడు ఫెయిల్ కాలేదు. మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకొని ‘భైరవ’ మూవీతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. తాజాగా వరుస సినిమాలు చేస్తున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 01:15 PM IST

Manchu Manoj New Transformation: మంచు మ‌నోజ్‌.. వైవిధ్య‌మైన సినిమాలు, పాత్ర‌ల‌తో త‌న‌దైన గుర్తింపు సంపాదించుకుంటున్నాడు. ఏదో ఒక మూసకు పరిమితం కాకుండా డిఫరెంట్ పాత్రల్లో అలరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ‘భైరవ’తో మెప్పించిన మనోజ్.. మిరాయ్ లో తనదైన విలనిజంతో ఆకట్టుకున్నాడు.  ఎప్పటిక‌ప్పుడు కొత్త‌ద‌నంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను  రంజింప చేస్తున్నాడు. త్వరలో ‘డేవిడ్ రెడ్డి’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేయబోతున్నాడు. ఈ  సినిమా పూర్తిగా తన శరీరాకృతిని మార్చుకున్నాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. 

రాబోయే సినిమాల కోసం గ‌త మూడు వారాలుగా క‌ఠినంగా శ్ర‌మిస్తున్నాన‌ని ఆయ‌న తన పోస్ట్‌లో వెల్ల‌డించారు. అలాగే ఆయ‌న పోస్ట్ చేసిన వ‌ర్క‌వుట్ ఫొటోలు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. న‌టుడిగా మ‌నోజ్ చూపిస్తోన్న ప‌ట్టుద‌ల‌, కృషిని అందరూ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా అభినందిస్తున్నారు. 

ఈ సినిమా కోసం కండలు పెంచుతున్నాడు. ఈ సినిమా పూర్తిగా యాక్షన్ ప్యాక్డ్ గా రాబోతుంది. అంతేకాదు  “యాక్షన్ సినిమాలో మీ కోసం ఎవరూ న‌టించ‌లేరని చెప్పుకొచ్చారు.  ప్రతి దెబ్బకు మీ శ‌రీరం సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పుకొచ్చారు. ఇది కేవలం లుక్ కోసం కాదని చెప్పుకొచ్చాడు. గత 21 రోజుల్లో వర్కౌట్స్ కారణంగా తాను పూర్తిగా మారిపోయానన్నారు. మంచు మనోజ్.. ‘మిరాయ్’ సినిమాలో తన విలనిజంతో తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకున్నాడు. అంతేకాదు త్వరలో బాలయ్య, గోపీచంద్ సినిమాలో విలన్ గా నటించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై మనోజ్ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది. 

 
 
 
 
 

మంచు మ‌నోజ్ ప్రెజెంట్  చేస్తోన్న డేవిడ్ రెడ్డి చిత్రం ఈయన  కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ చిత్రాల్లో ఒకటిగా రూపొందుతోంది. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాను హ‌నుమ రెడ్డి యెక్కంటి తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. న‌ల్ల‌గంగుల వెంక‌ట్ రెడ్డి, భ‌ర‌త్ మోతుకూరి ఈ సినిమాను  భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. 1897 - 1920 మధ్య బ్రిటిష్ వలస పాలన కాలంలో జరిగే కథతో డేవిడ్ రెడ్డి సినిమా రూపొందుతోంది. అణచివేతకు ఎదురు తిరిగే ఒక ధైర్యవంతుడైన యోధుడి జర్నీని  ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు. అంతర్జాతీయ నటి మారియా ర్యాబోషాప్కా కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది.

పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను భారీ లెవల్లో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన డేవిడ్ రెడ్డి గ్లింప్స్‌కు అన్నీ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో 10 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించి ఈ సినిమాపై మంచి బజ్‌ను క్రియేట్ చేసింది. దీంతో మ‌నోజ్ న్యూ అవ‌తార్‌పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయిఇది మంచు మనోజ్ కెరీర్‌లో మరో కీలక దశ అని చెప్పాలి. మరి డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాతో బిజీగా ఉన్న మంచు మ‌నోజ్‌.. ప‌లు ఇత‌ర ప్రాజెక్ట్స్‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రావ‌టానికి రెడీ అవుతున్నాడు.  

