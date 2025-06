Manchu Manoj Supports Kannappa: కన్నప్ప సినిమాకి అండగా మంచు మనోజ్.. పోస్ట్ వైరల్!

Manchu Manoj:

గత కొన్ని రోజులుగా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మంచు అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరుతున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా మంచు మనోజ్ తన అన్న మంచు విష్ణు పై సెటైరికల్ కామెంట్లు చేయడం, ఇటు విష్ణు కూడా మనోజ్ పై విమర్శలు గుప్పించడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇక ఈ అన్నదమ్ములు కలిసే రోజు లేదా అని అభిమానులు కూడా ఆత్రుతగా ఎదురు చూడగా.. తాజాగా మంచు మనోజ్ చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

తాజాగా కన్నప్ప సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు కొట్టాలి అంటూ మంచు మనోజ్ పెట్టిన ట్విట్టర్ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ మేరకు తన ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా మంచు మనోజ్.. కన్నప్ప చిత్ర బృందానికి నా శుభాకాంక్షలు. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న అరి, వివి, అవ్రామ్ ల తొలి నటన ప్రదర్శనను చూడడానికి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఎదురు చూస్తున్నాను.

All the best to Team #Kannappa!

My Dad and his team have poured years of effort and love into this film. I’m praying it roars to blockbuster success.

Can’t wait to see my little champs Ari, Vivi, and Avram make memories on the big screen.

So happy that #TanikellaBharani garu's… pic.twitter.com/CLg6wpinVx

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) June 26, 2025