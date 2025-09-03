English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kannappa OTT Streaming: ఆ రోజు నుంచే ప్రముఖ ఓటీటీలో మంచు విష్ణు ‘కన్నప్ప’ స్ట్రీమింగ్ ..

Kannappa OTT Streaming:  మంచు విష్ణు హీరోగా టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కన్నప్ప’. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాను మంచు మోహన్ బాబు భారీగా నిర్మించారు. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Kannappa OTT Streaming: ఆ రోజు నుంచే ప్రముఖ ఓటీటీలో మంచు విష్ణు ‘కన్నప్ప’ స్ట్రీమింగ్ ..

Kannappa OTT Streaming Date :  డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కన్నప్ప’. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్, మోహన్ లాల్, అక్షయ్ కుమార్, మోహన్ బాబు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది. జూన్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా  థియేటర్స్ లో విడుదలైన ఈ చారిత్రక  చిత్రం ఇక సెప్టెంబర్ 4 నుండి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ‘కన్నప్ప’ చిత్రం విష్ణు మంచు కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది. ఈ చిత్రంలో తిన్నడు పాత్రలో ఓ గిరిజన యోధుడిగా ఆయన పోషించిన క్యారెక్టర్  కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ‘కన్నప్ప’ చిత్రం విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకున్నా.. మంచి వసూళ్లను రాబట్టినా.. పెట్టిన పెట్టుబడికి  కమర్షియల్ గా థియేట్రికల్ గా  అంతగా విజయవంతం కాలేదని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ నాన్ థియేట్రికల్ గా శాటిలైట్, డిజిటల్ రూపంలో ఈ సినిమాకు మంచి రేటుకు అమ్ముడు పోయింది. దీంతో మంచు విష్ణుకు మంచి లాభాలే వచ్చాయి. ఈ చిత్రంతో మంచు విష్ణు కుమారుడు అవ్రామ్ నటుడిగా పరిచయం కావడం విశేషం. అటు మంచు విష్ణు కూతుళ్లు అరియానా, వివియానా ఓ పాటలో పరిచయం కావడం విశేషం.   ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్.. రుద్ర క్యారెక్టర్ లో ఒదిగిపోయారు. అటు అక్షయ్ కుమార్ శివయ్యగ యాక్ట్ చేస్తే.. కాజల్ అగర్వాల్ పార్వతి మాత పాత్రలో నటించింది. మోహన్ లాల్ కిరాతకుడిగా శివుడి పాత్రలో నటించారు. మంచు విష్ణు .. ఓ సన్నివేశంలో అర్జునుడి పాత్రలో నటించారు. మోహన్ బాబు మహదేవ శాస్త్రి పాత్రలో నటించారు. 

ఈ చిత్రాన్ని స్టీఫెన్ దేవస్సీ సంగీతం అందించారు.  ‘శివా శివా శంకరా’ అనే పాట పాపులర్ గా నిలిచింది. ‘కన్నప్ప’ చిత్రం తిన్నడు అనే గిరిజన యోధుడి ఆకర్షణీయమైన కథను చూపిస్తుంది.గతంలో రాజ్ కుమార్, కృష్ణంరాజు పోషించిన పాత్రను మంచు విష్ణు తన శక్తి మేర నటించారు. ఈ చిత్రంలో   విశ్వాసం, పరివర్తన, అంతర్గత బలానికి సంబంధించిన కాలాతీత కథగా ప్రతిధ్వనించేలా తెరకెక్కించారు. . ఇక సెప్టెంబర్ 4 నుంచి ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో రానుంది.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kannappa ott streaming dateKannappa streaming on Amazon prime videoKannappa movie total Box office CollectionsManchu VishnuPrabhas

Trending News