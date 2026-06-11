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Mandaadi Movie: సుహాస్, సూరి కాంబోలో వస్తున్న ‘మండాడి’ సినిమా.. సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో సందడి

Mandaadi Movie: టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ సుహాస్, తమిళ నటుడు సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సరికొత్త యాక్షన్ డ్రామా ‘మండాడి’ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాతో సుహాస్ కోలీవుడ్‌లో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా కథ సముద్రం చుట్టూ తిరుగుతుండటంతో ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుందా అనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 11, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:58 PM IST
Mandaadi Movie: సుహాస్, సూరి కాంబోలో వస్తున్న ‘మండాడి’ సినిమా.. సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో సందడి
Image Credit: Mandaadi Movie Starring Soori And Suhas Releasing Worldwide on September 4 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సుహాస్, సూరి కాంబోలో వస్తున్న ‘మండాడి’ సినిమా.. సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో సందడి
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