Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Mandaadi Movie:సుహాస్ బర్త్‌డే స్పెషల్.. మండాడి నుంచి అదిరిపోయే పోస్టర్

Mandaadi Movie:సుహాస్ బర్త్‌డే స్పెషల్.. మండాడి నుంచి అదిరిపోయే పోస్టర్

Mandaadi Movie: సుహాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘మండాడి’ చిత్రబృందం విడుదల చేసిన ఇంటెన్స్ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. సుహాస్ కొత్త లుక్, యాక్షన్ అవతార్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 10న ఈ చిత్రం ఐదు భాషల్లో భారీగా విడుదల కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 19, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:05 PM IST
Mandaadi Movie:సుహాస్ బర్త్‌డే స్పెషల్.. మండాడి నుంచి అదిరిపోయే పోస్టర్
Image Credit: suhas(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mandaadi Movie:సుహాస్ బర్త్‌డే స్పెషల్.. మండాడి నుంచి అదిరిపోయే పోస్టర్
2
3
4
5