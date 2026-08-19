Mandaadi Movie: సుహాస్, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఆసక్తికరమైన చిత్రం ‘మండాడి’. ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సుహాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన కొత్త ఇంటెన్స్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. పోస్టర్ ప్రస్తుతం సినీ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
‘మండాడి’లో మహిమా నంబియార్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన సినిమా పోస్టర్లు, ఇతర ప్రచార కంటెంట్కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ముఖ్యంగా సినిమాలోని యాక్షన్ సన్నివేశాలు, విజువల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటాయని చిత్రబృందం చెబుతోంది.
ఈ సినిమాలో బోట్ సీక్వెన్స్లు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయని ఇప్పటికే మేకర్స్ వెల్లడించారు. ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చేలా ఆ సన్నివేశాలను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్లో సుహాస్ పూర్తిగా కొత్త లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన మేకోవర్ ఈ పోస్టర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. చేతికి ఉన్న ఉంగరం, వాచ్, గడ్డం, సీరియస్ లుక్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. పోస్టర్లో సుహాస్ కనిపిస్తున్న తీరు చూస్తే సినిమాలో ఆయన పాత్ర చాలా ఇంటెన్స్గా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి కలుగుతోంది. ఆయన చుట్టూ కనిపించే వస్తువులు కూడా సినిమాలోని కథ, పాత్ర గురించి ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
ఈ సినిమాకు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఎస్.ఆర్. కథిర్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డి.ఆర్.కె. కిరణ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయగా, ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బరాయన్, మహేష్ మాథ్యూ రూపొందిస్తున్నారు.
‘మండాడి’ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 10న థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు. తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఏపీ, తెలంగాణలో మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పి ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయనుంది.
సుహాస్, సూరి కాంబినేషన్, కొత్త తరహా కథ, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఇంటెన్స్ విజువల్స్ కారణంగా ‘మండాడి’పై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 10న ఈ సినిమా ఎలాంటి స్పందన అందుకుంటుందో చూడాలి.
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