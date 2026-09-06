Mandaadi Pre Release Event: తమిళ హీరో సూరి, టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో సుహాస్ కలిసి నటించిన కొత్త సినిమా మండాడి. విభిన్నమైన కథతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి ఉంది. తాజాగా నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వం వహించారు. మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటించగా, సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
బోట్ రేసింగ్ నేపథ్యంలో యాక్షన్, ఎమోషన్స్, డ్రామా కలిసిన కథగా మండాడి రూపొందింది. ముఖ్యంగా సముద్రంలో చేసిన షూటింగ్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని చిత్ర బృందం తెలిపింది.
ఈ సందర్భంగా హీరో సుహాస్ మాట్లాడుతూ, సినిమా కోసం యూనిట్ మొత్తం ఎంతో కష్టపడిందని చెప్పారు. సూరి, మహిమా నంబియార్, రవీంద్ర విజయ్ నటన సినిమాకు ప్రధాన బలమని అన్నారు. సెప్టెంబర్ 10న ప్రేక్షకులు కొత్త తరహా కంటెంట్ను థియేటర్లలో చూడబోతున్నారని తెలిపారు.
హీరో సూరి కూడా సినిమాపై నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. సుహాస్తో కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రేక్షకులు మండాడిని తప్పకుండా ఇష్టపడతారని అన్నారు.
నటుడు రవీంద్ర విజయ్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పారు. సముద్రంలో షూటింగ్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అయినప్పటికీ, చిత్ర బృందం ఎంతో పట్టుదలతో పూర్తి చేసిందని తెలిపారు. ఇది యాక్షన్తో పాటు మంచి ఎమోషన్స్ ఉన్న సినిమా అని అన్నారు.
హీరోయిన్ మహిమా నంబియార్కు కూడా మండాడి చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమాగా మారింది. సుహాస్ ఎంతో కష్టపడి పనిచేశారని, సూరి తనకు స్ఫూర్తి అని ఆమె చెప్పారు.
దర్శకుడు మతిమారన్ పుగళేంది మాట్లాడుతూ, బోట్ రేసింగ్కు తమిళనాడులో మంచి ఆదరణ ఉందని, దానిని ఆధారంగా చేసుకుని అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా సినిమాను రూపొందించామని తెలిపారు.
దర్శకుడు శైలేష్ కొలను కూడా సముద్రంలో సినిమా షూట్ చేయడం చాలా పెద్ద సవాల్ అని ప్రశంసించారు. ఇక శివ నిర్వాణ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది ఘన విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం వచ్చిందని అన్నారు. మండాడికి పలు అవార్డులు వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మొత్తంగా ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో మండాడిపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. సెప్టెంబర్ 10న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎలా ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
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