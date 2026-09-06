Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Mandaadi Pre Release Event: సూరి–సుహాస్ మండాడికి భారీ హైప్.. శివ నిర్వాణ కామెంట్స్‌తో పెరిగిన అంచనాలు!

Mandaadi Pre Release Event: సూరి–సుహాస్ మండాడికి భారీ హైప్.. శివ నిర్వాణ కామెంట్స్‌తో పెరిగిన అంచనాలు!

Mandaadi Pre Release Event: సూరి, సుహాస్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన మండాడిపై అంచనాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. బోట్ రేసింగ్, యాక్షన్, ఎమోషన్స్‌తో రూపొందిన ఈ సినిమాకు తాజాగా గ్రాండ్‌గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శివ నిర్వాణతో పాటు చిత్ర బృందం సినిమాపై ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించింది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 06, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:19 PM IST
Mandaadi Pre Release Event: సూరి–సుహాస్ మండాడికి భారీ హైప్.. శివ నిర్వాణ కామెంట్స్‌తో పెరిగిన అంచనాలు!
Image Credit: Mandaadi Pre Release Event(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mandaadi Pre Release Event: సూరి–సుహాస్ మండాడికి భారీ హైప్.. శివ నిర్వాణ కామెంట్స్‌తో పెరిగిన అంచనాలు!
2
3
4
5