/Mandaadi Telugu Release:సెప్టెంబర్ 10న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు మండాడి.. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ భారీ రిలీజ్

Mandaadi Telugu Release:మండాడి చిత్రాన్ని మదిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వం వహించగా, ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించారు. వెట్రిమారన్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్, ఇతర ప్రచార కంటెంట్ ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై మంచి ఆసక్తిని పెంచాయి.
ముఖ్యంగా సూరి, సుహాస్ పాత్రల లుక్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు కనిపించని కొత్త తరహా పాత్రల్లో నటిస్తున్నారని చిత్ర బృందం తెలిపింది. సినిమాలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు, అద్భుతమైన విజువల్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని మేకర్స్ నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సముద్రంలో తెరకెక్కించిన బోట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని ఇప్పటికే వెల్లడించారు.
ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ కథానాయికగా నటించారు. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. బలమైన నటీనటులతో ఈ సినిమా మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.
సాంకేతికంగా కూడా మండాడికి మంచి బలం ఉంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతాన్ని అందించగా, ఎస్.ఆర్. కథిర్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రదీప్ ఈ. రాఘవ్ ఎడిటింగ్ చేయగా, డి.ఆర్.కె. కిరణ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను రూపొందించారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బురాయన్, మహేష్ మాథ్యూ రూపొందించారు.
తెలుగులో మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ భారీ స్థాయిలో విడుదల చేస్తుండటంతో మండాడిపై ప్రేక్షకుల్లో మరింత అంచనాలు పెరిగాయి. విభిన్న కథ, బలమైన నటీనటులు, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 10న ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
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