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Mandaadi Telugu Release:సెప్టెంబర్ 10న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు మండాడి.. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ భారీ రిలీజ్

Mandaadi Telugu Release:సూరి, సుహాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన మండాడి చిత్రం సెప్టెంబర్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేయనున్నారు. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్‌ఎల్‌పి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయబోతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 18, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:45 PM IST
Mandaadi Telugu Release:సెప్టెంబర్ 10న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు మండాడి.. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ భారీ రిలీజ్
Image Credit: Mandaadi Telugu Release(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Mandaadi Telugu Release:సెప్టెంబర్ 10న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు మండాడి.. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ భారీ రిలీజ్
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