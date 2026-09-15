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Mandadi Box Office Collection: మండాడికి బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపే వసూళ్లు.. 65 కోట్లు దాటేసిన సినిమా!

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Written ByVishnupriya
Published: Sep 15, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:38 PM IST
Mandadi Box Office Collection: మండాడికి బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపే వసూళ్లు.. 65 కోట్లు దాటేసిన సినిమా!
Image Credit: Mandadi Box Office Collection(Source:FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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