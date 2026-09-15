/Mandadi Box Office Collection: మండాడికి బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపే వసూళ్లు.. 65 కోట్లు దాటేసిన సినిమా!

Mandadi Box Office Collection:‘మండాడి’ని ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించారు. మతిమారన్ పుగళేంది ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. సూరి, సుహాస్తో పాటు మహిమా నంబియార్, సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాను మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేసింది.
తమిళం, తెలుగుతో పాటు సినిమా విడుదలైన ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ‘మండాడి’కి మంచి స్పందన వస్తున్నట్లు చిత్రబృందం చెబుతోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణతో వసూళ్లు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇదే జోరు కొనసాగితే సినిమా మరిన్ని రికార్డులు అందుకునే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. సూరి, సుహాస్ కెరీర్లో ‘మండాడి’ ఒక ప్రత్యేకమైన విజయంగా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
సినిమాలో యాక్షన్ సన్నివేశాలకు ప్రత్యేకంగా ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బోట్ సీక్వెన్స్, రేసింగ్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించిన ఈ సన్నివేశాలు థియేటర్లలో మంచి అనుభూతిని ఇస్తున్నాయని టాక్. ఎస్.ఆర్. కథిర్ అందించిన కెమెరా పనితనం సినిమాకు మరో బలంగా నిలిచింది.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం కూడా సినిమాకు బాగా సరిపోయిందని ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు. పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బురాయన్, మహేష్ మాథ్యూ రూపొందించిన యాక్షన్ పార్ట్ సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచింది. సూరి, సుహాస్ తమ పాత్రల్లో మంచి నటనను ప్రదర్శించారు.
ఇప్పటికే ‘మండాడి’ని చూసిన రజినీకాంత్, వెట్రిమారన్ వంటి ప్రముఖులు సినిమాను ప్రశంసించారు. దీంతో సినిమాపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో ‘మండాడి’ మరిన్ని వసూళ్లు సాధిస్తుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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