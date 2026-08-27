/Mandadi Teaser: సుహాస్, సూరి మండాడి టీజర్ అదుర్స్.. సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు!

Mandadi Teaser: తమిళ హీరో సూరి, తెలుగు నటుడు సుహాస్ కలిసి నటించిన కొత్త చిత్రం మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
తాజాగా మండాడి సినిమా టీజర్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. టీజర్ మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఆసక్తికరంగా సాగింది. ముఖ్యంగా సినిమాలోని పడవ పందేలు, సముద్రం, బోట్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. కథలో స్పోర్ట్స్తో పాటు భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ కూడా ప్రధానంగా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
టీజర్లో వినిపించిన కొన్ని డైలాగ్స్ కూడా ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. పందెం, దానిపై ఉండే నమ్మకం, పోటీలో పాల్గొనే వ్యక్తుల నిజాయితీ గురించి చెప్పే మాటలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సుహాస్, సూరి కనిపించే సన్నివేశాలు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇద్దరి పాత్రలు సినిమాలో కీలకంగా ఉండబోతున్నాయని తెలుస్తోంది.
సినిమాకు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం టీజర్కు మరింత బలాన్ని ఇచ్చింది. సన్నివేశాలకు తగ్గట్టుగా వచ్చే బీజీఎం ఆకట్టుకుంటోంది. ఎస్.ఆర్. కథిర్ కెమెరా పనితనం కూడా టీజర్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. సముద్రం, పడవ పందేల సన్నివేశాలను చాలా అందంగా చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.
మండాడి సినిమా సెప్టెంబర్ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణలో మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ సినిమాను విడుదల చేయనుంది.
టీజర్ విడుదలైన తర్వాత మండాడిపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. కథ, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్, యాక్షన్, సంగీతం కలిసి సినిమాను ఆసక్తికరంగా మార్చినట్లు కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 10న సినిమా ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.
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