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Mandadi Teaser: సుహాస్, సూరి మండాడి టీజర్ అదుర్స్.. సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు!

Mandadi Teaser:సుహాస్, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘మండాడి’ సినిమా టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. యాక్షన్, ఎమోషన్, పడవ పందేలు, పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్న ఈ టీజర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 27, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:53 AM IST
Mandadi Teaser: సుహాస్, సూరి మండాడి టీజర్ అదుర్స్.. సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు!
Image Credit: Mandadi TeaserSource: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Mandadi Teaser: సుహాస్, సూరి మండాడి టీజర్ అదుర్స్.. సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు!
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