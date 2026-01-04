Manju Warrier Bike Trip: ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే వయసు కేవలం ఒక అంకె మాత్రమేనని నిరూపిస్తున్నారు మలయాళీ స్టార్ హీరోయిన్ మంజు వారియర్. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, వాటన్నింటినీ దాటుకుని సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో దూసుకుపోతున్న ఆమె, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
అది బైక్ రైడింగ్ కాదు..ఒక సాహసం!
సాధారణంగా 47 ఏళ్ల వయసులో ఫిట్నెస్ను కాపాడుకోవడమే కష్టమనుకుంటారు. కానీ మంజుs వాsరిsయర్s మాsత్sరం ఏకంగా భారీ బైక్పై నిలబడి స్టంట్స్ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె వాడుతున్నది BMW R1250GS అడ్వెంచర్ బైక్. దీని విలువ సుమారు రూ.28 లక్షలుగా ఉంది. వేగంగా వెళ్తున్న బైక్పై సీటుపై నుంచి లేచి నిలబడి, బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఆమె చేసిన సాహసం చూసి కుర్ర హీరోయిన్లు సైతం షాక్ అవుతున్నారు.
ప్రేరణ కలిగించిన అజిత్ కుమార్
స్టార్ హీరోయిన్ మంజు వారియర్కు ఈ బైక్ రైడింగ్ పిచ్చి ఈ మధ్య కాలంలోనే మొదలైంది. గతంలో కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అజిత్ కుమార్ నేతృత్వంలో జరిగిన 2500 కిలోమీటర్ల లడఖ్ బైక్ ట్రిప్లో మంజు కూడా పాల్గొన్నారు. ఆ ట్రిప్ ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే ఆమె సొంతంగా బైక్ నడపాలని నిర్ణయించుకుని, టూ వీలర్ లైసెన్స్ తీసుకున్నారు. లైసెన్స్ రాగానే ఖరీదైన BMW లగ్జరీ బైక్ను కొనుగోలు చేసి, షూటింగ్లకు విరామం దొరికినప్పుడల్లా రోడ్లపైకి వచ్చేస్తున్నారు.
జీవితమే ఒక పాఠం..
మంజు వారియర్ జీవిత ప్రయాణం ఎంతో మంది మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా మారింది. భర్త కోసం స్టార్ హోదాలో ఉన్నప్పుడే సినిమాలకు దూరమయ్యారు. వివాదాలు, విడాకులు, కూతురు దూరం కావడం వంటి బాధాకరమైన సంఘటనలు ఎదురైనా కుంగిపోలేదు. మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి అటు సినిమాలు, ఇటు క్లాసికల్ డ్యాన్స్తో పాటు ఇప్పుడు ఇలా అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు.
మంజు వాడుతున్న BMW R 1250 GS మోడల్ భారత మార్కెట్లో అత్యంత శక్తివంతమైన అడ్వెంచర్ బైక్లలో ఒకటి. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 20.45 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతాయి. జర్మన్ టెక్నాలజీతో రూపొందిన ఈ బైక్ను నడపాలంటే ఎంతో నైపుణ్యం, ధైర్యం ఉండాలి.
