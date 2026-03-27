English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Manyam Dheerudu: మలేషియన్ ఉగాది పురస్కార్ అవార్డ్స్ లో ఉత్తమ చిత్రంగా ‘మన్యం ధీరుడు’..

Manyam Dheerudu: మలేషియాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్లు.. తెలుగు వాళ్లను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో ‘మలేషియన్ ఉగాది పురస్కారాలను’ గత కొన్నేళ్లుగా ఇస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తాజాగా  మలేషియన్ ఉగాది పురస్కార్ అవార్డు 2026 గాను ఆర్ వి వి సత్యనారాయణ నటించి నిర్మించిన చిత్రం మన్యం ధీరుడు కు ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు అందుకుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:30 PM IST

Trending Photos

Manyam Dheerudu Best movie in  Malasian Ugadi Puraskarm: మలేషియాలో ఉన్న తెలుగు అసోసియేషన్ క్లాంగ్ శాఖ ఆధర్వంలో సుందర్ పెరుమాళ్ ఆలయం ఆడిటోరియంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగిన ఉగాది వేడుకల్లో ఉగాది పురస్కార్ 2026లో బెస్ట్ మూవీగా ‘మన్యం ధీరుడు’ఎంపికైంది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్వాహకులు మన్యంధీరుడు దర్శక, నిర్మాతలకు ఈ అవార్డు అందజేయడం జరిగింది. మలేషియా తెలుగు సంఘం చైర్మన్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ఉగాది వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా కాంగ్ ఉత్తర జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ విజయరావు చేతుల మీదుగా ఆర్ వి వి సత్యనారాయణ, శ్రీమతి ఆర్ పార్వతి దేవి దంపతులను ఘనంగా సత్కరించి అవార్డును ప్రధానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిధులు సుబ్రమణ్యం రామానాయుడు కమిటీ మెంబర్స్ 600 మంది తెలుగు సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఛీఫ్ గెస్ట్ గా పోలీస్ కమిషనర్ విజయరావు మాట్లాడుతూ మన తెలుగు వారికి ఆత్మగౌరవాన్ని విప్లవ వీరుడు అల్లూరు సీతారామరాజు గాధను మన్యం ధీరుడు పేరును తెరకెక్కించిన విధానాన్ని మెచ్చుకున్నారు. భారత దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పిన ఆర్ వి వి సత్యనారాయణకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  

ఈ సినిమాలో దేశభక్తిని చాటుతూ ఒక దేశభక్తి గీతాన్ని పాడారు.  ఆ గీతం భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు ఆలపించే విధంగా ఈ సాంగ్ ను తీర్చిదిద్దిన ఆర్ వి సత్యనారాయణ ని అభినందించారు. మొత్తంగా వెండితెరపై ఓ మోస్తరుగా అలరించిన ఈ సినిమాకు అవార్డు రావడం పట్ల చిత్ర యూనిట్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Manyam DheeruduMalaysian Ugadi Puraskar Awards 2026Manyam Dheerudu Best Movie in Malaysian Ugadi Puraskar Awards 2026Alluri Seetharama RajuTollywood

Trending News