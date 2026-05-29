/Mareechika Movie Review: ‘మరీచిక’ మూవీ రివ్యూ.. అనుపమ, రెజీనాల సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

తెలుగులో ఈ మధ్యకాలంలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. ఈ కోవలో వచ్చిన చిత్రమే ‘మరీచిక’. టైటిల్తోనే ఈ సినిమాపై ఓ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. రెజీనా టైటిల్ రోల్లో అనుపమ పరమేశ్వర్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ఈ రోజే విడుదలైంది. మరి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
వెంకట లక్ష్మీ (అనుపమ పరమేశ్వరన్) ఓ కాలేజీ స్టూడెంట్. ఇక సంజు అలియాస్(విరాజ్ అశ్విన్) ఆ ఏరియా కార్పోరేటర్ కొడుకు. కానీ కాలేజీ లో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిమెంట్ కింద క్యాంటీన్ న్ రన్ చేస్తుంటాడు. సంజును వెంకట లక్ష్మీ వన్ సైడ్ లవ్ చేస్తోంది. ఇక అదే ఊర్లో అమెరికా నుంచి మరీచిక (రెజీనా) వస్తుంది. తన పేరేంట్స్కు సంబంధించిన ఆస్తులను సెటిల్ చేసుకునే పనిలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో మరీచిక, వెంకట లక్ష్మీ మంచి స్నేహితులవుతారు. ఈ క్రమంలో సంజు.. వెంకట లక్ష్మీ వెంబడి తన క్యాంటీన్కు వచ్చే మరీచికను ప్రేమిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో సంజును.. మరీచిక హత్య చేయిస్తుంది. ఆ విషయాన్ని వెంకట లక్ష్మీ పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో సంజును హత్య చేసిందని చెబుతున్న మరీచిక అనే వ్యక్తి లేదనే విషయం పోలీసులకు తెలుస్తుంది. మరోవైపు వెంకట లక్ష్మీ లేని మరీచికను ఉందని ఊహించుకోని ఓ రకమైక మానసిక రుగ్మతతో బాధపడుతున్నట్టు డాక్టర్లు చెబుతారు. ఇంతకీ సంజును హత్య చేసిందన్న మరీచిక నిజంగానే ఉందా.. ? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది..నిజంగానే మరీచిక అనే క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు సతీష్ కాశెట్టి .. మాములు ట్రయాంగిల్ రివేంజ్ స్టోరీని సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా మలిచే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ విషయంలో కొంత మేర సక్సెస్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా లేని మనుషులను ఉందని ఊహించుకోవడం.. ఆ ప్రపంచంలో వెంకట లక్ష్మీ అనే క్యారెక్టర్ జీవించడం. ముఖ్యంగా తను ప్రేమించివాడు.. వేరే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడని తెలిసి అతన్నే లవ్ చేయడం వంటి సీన్స్ బాగానే రాసుకున్నాడు. ఒకే కథను ఒక్కో వ్యక్తి యాంగిల్లో ఎలా ఉంటుందనే కోణంలో చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా ‘మరీచిక’ అంటే ఎండమావి.. ఎడారిలో వెళుతున్నపుడు నీళ్లు ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ మనకు కొన్ని భ్రమలు కల్పిస్తుంది. అలా ఈ సినిమా కథను కూడా అదే లేయర్లో ప్రేక్షకులను కన్య్ఫ్యూజ్ చేస్తూ దర్శకుడు రాసుకున్న స్క్రీన్ ప్లే కొన్ని చోట్ల మెప్పిస్తుంది. కానీ సినిమా కథను ఓ లేయర్ చుట్టూ తిప్పడం.. ముఖ్యంగా డబ్బుకన్న మగవాళ్లు లేదా ఆడవాళ్లను అవతలి వాళ్లు ఎలా ట్రాప్ చేసి లవ్ లోకి లాగడం. దర్శకుడు అన్ని క్యారెక్టర్స్లో పాజిటివ్తో నెగిటివ్ను చూపించడం మరో హైలెట్. ఇందులో చివరి వరకు ఎవరు మంచివారు .. ఎవరు చెడ్డవారనే విషయాన్ని రివీల్ చేయకుండా సస్పెన్స్ మెయింటెన్ చేయడం బాగుంది.
మరోవైపు ప్రేమ కోసం ఎంతకైనా తెగించే మనస్తత్వం ఓ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లో చూపించాడు. మరోవైపు లేని క్యారెక్టర్ను ఉందని భ్రమ కల్పించడం.. ఆ నిజంగానే ఆ పాత్ర ఉండటం. అన్యాయానికి గురైన పాత్ర తన ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం వంటి సీన్స్తో ప్రేక్షకులకు సంతృప్తి కలిగించేలా ఎండ్ కార్డ్ వేశాడు దర్శకుడు. మొత్తంగా దర్శకుడు స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్న విధానం బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
‘మరీచిక’ సినిమాలో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసింది. అమాయక యువతి పాత్రతో పాటు సెకండాఫ్లో మోడ్రన్ యువతిగా కొన్ని చోట్ల ప్రతినాయిక ఛాయలున్న పాత్రలో మెప్పించింది. మరీచిక పాత్రలో నటించిన రెజీనా తన క్యారెక్టర్లో జీవించింది. మోడ్రన్ అమెరికన్ అమ్మాయిగా హాట్ హాట్ గా కనిపించింది. మరోవైపు ప్రతినాయిక ఛాయలున్న పాత్రలో మెప్పించింది. ఇక విరాజ్ కృష్ణ హీరోగా.. విలన్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో మెప్పించాడు. ఇక సీఐ అంజిబాబు పాత్రలో అజయ్ ఘోష్ నటన బాగుంది. సినిమా క్లైమాక్స్లో అతను చెప్పే డైలాగులు నవ్వులు పూయిస్తాయి. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘మరీచిక’.. ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్..
