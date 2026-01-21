English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Marokkasari Movie: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఒకటైన గురుడోంగ్మార్ సరస్సు వద్ద షూటింగ్ జరుపుకున్న తొలి సినిమాగా ‘మరొక్కసారి’ నిలిచింది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 5,430 మీటర్ల ఎత్తులో ఎన్నో సవాళ్లను రిచ్ లోకేషన్స్‌లో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:33 AM IST

Marokkasari Movie: ప్ర‌పంచంలో ఎత్తైన ప్రాంతంలో షూటింగ్.. తొలి సినిమాగా రికార్డు..!

Marokkasari Movie: న‌రేష్ అగ‌స్త్య‌, సంజనా సార‌థి హీరో హీరోయిన్లుగా నితిన్ లింగుట్ల ద‌ర్శ‌త‌క్వంలో రూపొందుతున్న మూవీ ‘మరొక్కసారి’. ఫీల్ గుడ్ రొమాంటిక్ ల‌వ్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను సీకే ఫిల్మ్ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై బి.చంద్రకాంత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. రొటీన్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఈ మూవీని ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకుని రూపొందించినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. బలమైన ఎమోషన్స్‌ను చూపించేందుకు రిచ్ విజువల్ లోకేషన్స్‌లో షూట్ చేసినట్లు తెలిపారు. టిబెట్ సరిహద్దుకు దగ్గరలోని అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో గురుడోంగ్మార్ సరస్సు వద్ద షూటింగ్ నిర్వహించామని.. ఇక్కడ చిత్రీకరణ జరపుకున్న తొలి సినిమాగా నిలిచిందని చెప్పారు. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 5,430 మీటర్లు (17,800 అడుగులు) ఎత్తులో ఉన్న గురుడోంగ్మార్ సరస్సు ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న సరస్సులలో ఒకటి. 

చిత్రీకరణ సమయంలో ఎన్నో కఠినమైన పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయని.. సాయుధ దళాల ప్రత్యేక అనుమతులతో షూటింగ్ నిర్వహించినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. అంత ఎత్తైన ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిలు, తీవ్రమైన చలి, పరిమిత సమయాల్లో షూటింగ్‌ కోసం ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తవ్వగా.. పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాలు శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో డీఐ వ‌ర్క్ జ‌రుగుతోంది. 

భారత్ మాంచిరాజు మ్యూజిక్ అందించారు. పూర్తి విజువల్ టోన్ అందించేందుకు ఫైనల్ కలర్ గ్రేడింగ్, విజువల్ ఫినిషింగ్ పనులు జరుగుతున్నట్లు ప్రొడ్యూసర్ బి.చంద్రకాత్ రెడ్డి  తెలిపారు. త్వరగా అన్ని పనులు పూర్తి చేసి.. త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు. దక్షిణాది భాషల్లో ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ‌ర్‌గా రోహిత్ బ‌చు పనిచేయగా.. చోటా కె.ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. బ్రహ్మాజీ, సుదర్షన్, వెంకట్, వెంకట్ కాకమాను, దివ్యవాణి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

టెక్నీకల్ టీమ్:

==> బ్యానర్: సీకే ఫిల్మ్ మేకర్స్
==> ప్రొడ్యూసర్: బి.చంద్రకాంత్ రెడ్డి
==> రైటింగ్, డైరెక్షన్ : నితిన్ లింగుట్ల
==> ఎడిటర్: చోటా కే ప్రసాద్ 
==> మ్యూజిక్: భరత్ మాంచిరాజు
==> ఫొటోగ్రఫీ: రోహిత్ బచు
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వెంకటేష్ వై
==> ప్రొడక్షన్ హెడ్ : అనుదీప్ పడురు
==> ప్రొడక్షన్ డిజైన్: రవికుమార్ చలమటికారి

