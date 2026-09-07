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Mary Kom Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి ఒలింపిక్స్‌ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్..రియాలిటీ షో చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి!

Mary Kom Bigg Boss 20: భారతదేశం గర్వించదగ్గ ఆరుసార్లు ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మేరీ కోమ్ హిందీ బిగ్ బాస్ సీజన్ 20 లోపలికి కంటెస్టెంట్‌గా సరికొత్త అడుగు వేశారు. దేశం కోసం పోరాడిన ఆమె, ఇప్పుడు ఒక రియాలిటీ టీవీ స్టార్‌గా సరికొత్త పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు మిస్ యూనివర్స్ నుండి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు అందడంతో పాటు, ప్రముఖ నటి ప్రియాంక చోప్రా కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 07, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:10 PM IST
Mary Kom Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి ఒలింపిక్స్‌ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్..రియాలిటీ షో చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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