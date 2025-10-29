Mass Jathara:‘మాస్ జాతర’లో రవితేజకు ధీటుగా నవీన్ చంద్ర.. టాలీవుడ్ కు మరో యంగ్ విలన్..

Mass Jathara: రవితేజ, శ్రీలీల హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మాస్ జాతర’. ఈ సినిమాతో భాను భోగవరపు దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ ట్రైలర్ తో రవితేజ .. రైల్వే పోలీస్ అధికారి పాత్రలో మెప్పించాడు. ఇక ఈ చిత్రంలో నవీన్ చంద్ర .. చేతిలో నాగుపాముతో ప్రత్యర్ధులను భయపెట్టే విలన్ పాత్రలో మెప్పించాడు. ఈ ట్రైలర్ తో రవితేజ తర్వాత ఆ రేంజ్ లో తన విలనిజంతో రవితేజకు మంచి పోటీ ఇచ్చాడు. తెలుగు సినిమాల్లో తెలుగు విలన్లు లేకుండా పోతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా జగపతి బాబు, శ్రీకాంత్ వంటి వారు తెలుగులో ప్రతి నాయకులుగా సత్తా చాటుతున్నారు. కానీ నవీన్ చంద్ర .. ఓ వైపు హీరోగా నటిస్తూనే విలన్ గా ఇరగదీస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా నాని హీరోగా నటించిన ‘నేను లోకల్’ మూవీలో నవీన్ చంద్ర తన విలనిజంతో మెప్పించాడు.
ఈ తర్వాత ఎన్టీఆర్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘అరవింద్ సమేత వీరరాఘవ’ చిత్రంలతో తనదైన యాక్టింగ్ మెప్పించాడు. అందులో ప్రతి నాయకుడిగా.. ఆ పై రియలైజ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ లో మంచి నటన కనబరిచాడు. విరాటపర్వం, వీరసింహారెడ్డిలో ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ లో మెప్పించారు. తాజాగా ‘మాస్ జాతర’లో రవితేజను ఢీ కొట్టే విలన్ గా.. చేతిలో పాముతో పోలీసులను చంపే క్యారెక్టర్ లో మరోసారి ఇరగదీసాడు. ఈ ట్రైలర్ లో రవితేజ మాస్ హీరోయిజం ఎలివేషన్ లో నవీన్ చంద్ర క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తుందనే చెప్పాలి.
నవీన్ చంద్రకు నటుడిగా ‘మాస్ జాతర’ మరో టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పాలి. హీరోగా నటిస్తూనే వెబ్ సిరీస్ లో నటిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు చేరువతున్నాడు. మరి ఈ శుక్రవారం విడుదల కాబోతున్న ‘మాస్ జాతర’ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి. హీరోగా రవితేజకు .. విలన్ గా నవీన్ చంద్రకు ఎలాంటి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తుందో వెయిట్ అండ్ సీ.
