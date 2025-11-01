Mass Jathara Review:‘మాస్ జాతర’.. రొటీన్ జాతర..

Mass Jathara Review Rating: ‘మాస్ జాతర’తో ఈసారి నిజంగానే హిట్ కొట్టబోతున్నట్టు రవితేజ ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చాలా కాన్పిడెంట్ గా చెప్పాడు. మరోవైపు రవితేజ కొత్త దర్శకులను పరిచయం చేసిన చాలా చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన హిస్టరీ ఉంది. మరి ఈ సెంటిమెంట్ ‘మాస్ జాతర’కు కలిసొచ్చిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
మాస్ జాతర సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. లక్ష్మణ్ బేరి (రవితేజ) రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కు చెంది. తన రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో ఏం ఏ క్రైమ్ జరిగినా దాన్ని అంతు తేల్చవరకు వదిలిపెట్టని నిజాయితీగల ఆఫీసర్.వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో పనిచేస్తుంటాడు. అక్కడ జరిగిన ఓ క్రైమ్ లో స్థానిక పొలిటిషన్ కొడుకును కొడతాడు. దీంతో అతనికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో శ్రీకాకుళంలోని ‘అడవి వరం’ రైల్వే స్టేషన్ కు ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతాడు. అక్కడ శివుడు (నవీన్ చంద్ర) అక్కడ స్థానికులతో గంజాయిని పండించి కలకత్తాకు స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటాడు. అంతేకాదు ఆ ప్రదేశాన్ని మకుటం లేని మహరాజుగా తనకు అడ్డొచ్చిన వారిని మట్టుపెడుతుంటాడు. అలాంటి ప్రదేశంలో రైల్వే ఎస్పై గా వచ్చిన లక్ష్మణ్ భేరి.. దుర్మార్గుడు అయిన శివుడిని ఎలా ఎదిరించాడు. అతని గంజాయి సామ్రాజ్యాన్ని అంతం చేసాడనేదే ‘మాస్ జాతర’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగులో పోలీసు నేపథంలో వచ్చిన కథలన్నీ దాదాపు ఓకే ఒకే మూసలో తెరకెక్కినవే. ఇలాంటి కథలో హీరో నిజాయితీ పరుడు. దీని కారణంగా ట్రాన్స్ ఫర్స్ అవుతుంటాడు. అతను ట్రాన్స్ ఫర్ అయి ప్రదేశంలో ఓ దుర్మార్గుడు ఉంటాడు. చట్టాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని ప్రజలను హింసలకు గురి చేస్తుంటాడు. అలాంటి దుర్మార్గుడుని హీరో ఎలా అంతం చేశాడనే రొటిన్ కథనే ‘మాస్ జాతర’ స్టోరీనే తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు భాను భోగవరపు. కానీ ఈ రొటిన్ పోలీస్ కాకుండా.. రైల్వే పోలీస్ శాఖకు చెందిన ఎస్సైగా హీరోగా చూపించడం ఒక్కటి తప్పితే.. మిగతాదంతా సేమ్ టూ సేమ్. ఇలాంటి మాస్ కథలను కొత్తగా ఎలా చూపించడనే దానిపైనే సినిమా ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. ‘మాస్ జాతర’ సినిమా విషయానికొస్తే.. దర్శకుడు ఈ సినిమా కథను కథనాన్ని గతంలో వచ్చిన రవితేజకు చెందిన విక్రమార్కుడు, క్రాక్ తో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన గబ్బర్ సింగ్ వంటి సూపర్ హిట్ ఖాకీ సినిమాలోని సీన్స్ తో పాటు తాజాగా వచ్చిన ‘ఓజీ’ సినిమాల్లోని ఒక్కో పాయింట్ ను మిక్సీలో వేసి ప్రేక్షకులకు కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందులో గబ్బర్ సింగ్ విలన్ గ్యాంగ్ తో రైల్వే స్టేషన్ లో కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ కామెడీ సినిమాలో కొంత మేర వర్కౌట్ అయింది. మరోవైపు హీరో విలన్ కు చెందిన గంజాయిని గూడ్స్ ను ట్రైయిన్ లో కోల్ కతాకు పంపించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. దాన్ని హీరో అడ్డుకొని దాన్ని దాచేయడం వంటివి.. రీసెంట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమాలోని సీన్స్ గుర్తుకు వస్తాయి. అంతేకాదు విక్రమార్కుడు తరహాలో ఇందులో రైల్వే స్టేషన్ మొత్తం హీరో వచ్చినపుడు అస్తవ్యస్త్యంగా ఉంటుంది. అక్కడే పశువులను కట్టేయడం.. ఎవడు ఇష్టమొచ్చినట్టు వాడు చిలుక జ్యోతిష్యం, పేకాటతో పాటు గంజాయి కొడుతూ ఉంటారు. అలాంటి రైల్వే స్టేషన్ ను ఎలా చక్కదిద్దాడనే ఎపిసోడ్ కాస్త ఫన్నిగా ఉంది. అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్.. ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ గా చూపించాడు.
మొత్తంగా రైల్వే పోలీస్ గా రవితేజతో కొన్ని ఎలివేషన్స్ తో పాటు యాక్షన్ కామెడీగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేసాడు దర్శకుడు. ఇక హీరో రైల్వే పోలీస్ అయితే.. అతనే తోపు.. మిగతా పోలీస్ డిపార్టెంట్ మిగిలిన వాళ్లంత చేతకాని చవటలనే సందేశాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసాడు దర్శకుడు. రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ తాత మనవడికి పెళ్లయితే తనని ఎక్కడ ఓల్డ్ హోం లో పెడతాడని కాన్సెప్ట్ నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. ప్రీ క్లైమాక్స్లో రాజేంద్రప్రసాద్ తో చేసిన ఫైట్ సీను పర్వాలేదనిపిస్తుంది. చివర్లో హీరో విలన్స్ ను చంపడం అనేది పరమ రొటీన్. ఈ సినిమాకి మాస్ జాతర టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు ఆ దర్శకుడికే తెలియాలి.
అక్కడక్క ఫ్యాన్స్ ను మెప్పించే కొన్ని సీన్స్ ఉన్నా.. ఓవరాల్ గా రొటీన్ రోత మాస్ జాతరగా అనిపిస్తుంది సినిమా. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి రావాల్సిన సినిమా మాత్రం కాదు.ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్న ఓవరాల్ ప్రేక్షకుల దృష్టిలో ఇది ఏ మేరకు ఈ చిత్రం కమర్షియల్ గా విజయం సాధిస్తుందనేది చూడాలి. ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాల్లో కామెడీ ట్రాకులు మిస్ అవుతున్నాయి. అలాంటిది ఈ సినిమాలో విలన్ గ్యాంగ్ తో కామెడీ సీన్స్ రాసుకోవడం ఉన్నంతలో ఊరట అని చెప్పాలి. సినిమాల విపరీతమైన హింస రక్తపాతం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించేలా అంశం. ఇందులో దండుపాళ్యం, క్రాక్ తరహాలో విలన్ కు చెందిన ఫ్యామిలీ పోలీసు పోలీసులు చంపడం వంటివి సీన్స్ లో ఎలివేషన్ సీన్స్ మాస్ ను ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దాడు. ఇక విలన్ తన ప్రేయసిని గొలుసులతో కట్టేసి.. ఆమె ఓకే అంటేనే పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పే రావణుడి తరహా ప్రేమ కాస్త అతిగా అనిపిస్తోంది.
సినిమాలో ముందుగా ఎంతో ఎలివేషన్ చూపించిన కోల్ కతాకు చెందిన పాత్రో విలన్ క్యారెక్టర్ క్లైమాక్స్ లో తేలిపోయింది. హీరో, విలన్ మధ్య వచ్చే సీన్స్ రొటీన్ గా ఉన్నా.. మాస్ ను కొన్ని చోట్ల మెప్పిస్తాయి. ఈ మధ్యకాలంలో సినిమాలను రివ్యూ రేటింగ్స్ ఇచ్చే ఓ జర్నలిస్ట్ ను తన సినిమాలో టార్గెట్ చేసినట్టు కనిపించింది . నిర్మాత నాగవంశీ కావాలనే ఈ పేరు ఓ క్యారెక్టర్ కు పెట్టించినట్టు ఉంది. సాధారణంగా కవులు తమ సొంత పేరుతో కాకుండా కలం పేరుతో కవితలు రాస్తుంటారు. సదరు సీనియర్ జర్నలిస్టు కూడా ఆడవాళ్ల పేరుతో తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ను రన్ చేస్తున్నారు. ఆ పేరు కూతురుది కావొచ్చు.. తల్లిది కావొచ్చు.. ఇంకా ఎవరిదైనా కావొచ్చు. తన కలం పేరుతో ఉన్న ట్విట్టర్ అకౌంట్ రన్ చేస్తోన్న సదరు జర్నలిస్ట్ ను కావాలనే ఈ సినిమాతో టార్గెట్ చేసినట్టు కనిపించింది. ప్రొడక్షన్ వాల్యూ సినిమా విలువలు ఫైట్ సీన్స్ కొన్ని బాగున్నాయి. హైపర్ ఆది అజయ్ గోష్ ఈటీవీ గణేశ్ తో పండించిన కామెడీ కాస్త ఉన్నంతలో ఊరగ. సినిమాటోగ్రఫీ యాక్షన్ సీన్స్ పాటలు పరవాలేదు. దర్శకుడు కథ, కథనాల విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద పెట్టుంటే బాగుండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
రవితేజ లక్ష్మణ్ భేరిగా రైల్వే పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ఇరగదీసాడు. ఇలాంటి పాత్రలు రవితేజకు కొత్త కాదు. ఎంతో ఈజ్ తో తన క్యారెక్టర్ తో కామెడీతో పాటు యాక్షన్, ఎమోషన్ అన్ని పండించాడు. సినిమాను తన భుజాలపై మోసాడు. తనదైన మార్క్ నటన చూపించాడు. ఈ సినిమాలో శివుడుగా విలన్ పాత్రలో నటించిన నవీన్ చంద్ర మంచి నటన కనబరిచాడు. నటనతో క్రూరత్వాన్ని చూపించాడు. ఈ సినిమా తర్వాత విలన్ గా మరిన్ని అవకాశాలొస్తాయి. శ్రీ లీల ఈ సినిమాలో మంచి ఈజ్ తో నటించింది.డాన్స్ లో మరోసారి కుమ్మేసింది. తన యాక్టింగ్ తో మెప్పించింది.
హీరో తాతగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ మరోసారి తన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. హైపర్ ఆది అజయ్ గోష్ ఈటీవీ గణేష్ ఉన్నంతలో మంచి కితకితలు పెట్టారు.ఇక మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
రవితేజ, నవీన్ చంద్ర పోటా పోటీ నటన
నిర్మాణ విలువలు
మైనస్ పాయింట్స్
రొటీన్ కథ, స్క్రీన్ ప్లే
సెకాండాఫ్
క్లైమాక్స్
పంచ్ లైన్.. మాస్ జాతర .. రొటీన్ జాతర
రేటింగ్: 2.25/5
