  Nilakanta Movie: పెదరాయుడు సినిమాలో బుడ్డోడు.. ఇప్పుడు హీరోగా నీలకంఠ

Nilakanta Movie: పెదరాయుడు సినిమాలో బుడ్డోడు.. ఇప్పుడు హీరోగా 'నీలకంఠ'

Nilakanta Movie Teaser: నీలకంఠ మూవీ ద్వారా మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. జనవరి 2న ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. మీరూ ఓ లుక్కేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:50 PM IST

Nilakanta Movie Teaser: తెలుగు సినీ చరిత్రలో బెస్ట్‌ మూవీస్ లిస్ట్ తీస్తే.. అందులో 'పెదరాయుడు' మూవీకి తప్పకుండా ప్లేస్‌ ఉంటుంది. ఆ క్లాసిక్ మూవీలో 'నేను చూసాను తాతయ్య..' అంటూ అమాయకంగా డైలాగ్‌ చెప్పిన చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అందరికి గుర్తుండే ఉంటాడు. ఆ పిల్లాడి పేరు మాస్టర్ మహేంద్రన్. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా చాలా సినిమాల్లో మెప్పించిన మహేంద్రన్.. ఇప్పుడు హీరోగా మారాడు. నీలకంఠ సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తున్నాడు. రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీలో  యష్నా చౌదరి, నేహా పఠాన్ హీరోయిన్స్‌గా యాక్ట్ చేశారు. స్నేహ ఉల్లాల్ ప్రత్యేక పాత్రలో నటించారు. LS ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ నిర్మించారు. న్యూ ఇయర్ కానుకగా.. జనవరి 2వ తేదీన గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అయ్యారు. 

ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌కు శ్రీకారం చుట్టారు. తాజాగా నీలకంఠ మూవీ టీజర్‌ను వదిలారు. "గర్జిస్తున్న మేఘాలు గతాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి.. అలలతో సమాధానం ఇచ్చే సముద్రం ఒక్కటే నాలా ఓడిపోయినోడు చెప్పే కథ వింటోంది.." అంటూ హీరో చెప్పే డైలాగ్‌తో స్టార్ట్ చేశారు. సినిమాటోగ్రఫర్ శ్రవణ అందించిన విజువల్స్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ రిచ్‌గా ఉన్నాయి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌తో ప్రశాంత్ బిజె దుమ్ముదులిపేశాడు. ఇక టీజర్ చివరలో "జాతరకు వచ్చినోడు దేవున్ని చూడాలే గానీ.. నీ చావును చూస్తానంటారేంట్రా.." అంటూ నీలకంఠ (మహేంద్రన్) చెప్పే డైలాగ్ అదిరిపోయింది. మొత్తానికి టీజర్‌తోనే మేకర్స్ మంచి హైప్ క్రియేట్ చేశారు. 

 

బాలనటుడిగా తెలుగుతోపాటు తమిళం, మలయాళ భాషల్లో కూడా మెప్పించాడు మహేంద్రన్. దేవి మూవీలో నటనకు ఉత్తమ బాల నటుడిగా నంది అవార్డు అందుకున్నాడు. ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన సింహద్రి మూవీలో అంధుడి పాత్రలో నటించాడు. ఈ మూవీ తన నటనతో ఆడియన్స్‌తో కన్నీళ్లు పెట్టించాడు. ఎన్నో చిత్రాలలో బాల నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మహేంద్రన్.. ఇప్పుడు హీరోగా నీలకంఠ మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు గ్రాండ్‌గానే ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. టీజర్‌లో స్టార్ కాస్ట్ అంతా ఉంది. నైజాంలో గ్లోబల్ సినిమాల్ ద్వారా విడుదల కానుంది. హీరోగా తొలిసినిమాతోనే మహేంద్రన్ హిట్ అందుకుంటాడని.. జనవరి 2న థియేటర్‌లో తప్పకుండా చూడాలని మేకర్స్ కోరుతున్నారు.

Also Read: Star heroine kiss: స్టార్ హీరోతో బలవంతపు ముద్దు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న స్టార్ హీరోయిన్..!

Also Read: Nidhhi Agerwal: ‘రాజా సాబ్’ భామ నిధి అగర్వాల్ కు ఘోర అవమానం.. హీరోయిన్ తో ఫ్యాన్స్ అలా చేశారేంటి..!

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nilakanta MovieNilakanta Movie TeaserMaster MahendranMaster Mahendran Movies

