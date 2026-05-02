English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • వినోదం
Meemu Kapulam Web Series OTT: త్వరలో జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమవుతున్న మేము కాపులం సిరీస్.. నాగబాబు ఏమన్నారంటే!

Meemu Kapulam  OTT:వివిధ రకాల కథలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 ఇప్పుడు మరో కొత్త వెబ్ సిరీస్‌తో ముందుకు వస్తోంది. ఆ సిరీస్ పేరు మేము కాపులం. కామెడీతో పాటు మిస్టరీ కలిపి రూపొందించిన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు. గ్రామీణ నేపథ్యంతో సాగే ఈ కథలో అక్కడి జీవన విధానం, రాజకీయాలు, అలాగే అనుకోని సంఘటనలు అన్నీ కలిపి ఆసక్తికరంగా చూపించబోతున్నారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : May 2, 2026, 09:41 PM IST

AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!
5
ap school holidays 2026-27 list
AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
May 2026 Horoscope: ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగంతో అద్భుతమైన ధనలాభం!
6
Horoscope 2026
May 2026 Horoscope: ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగంతో అద్భుతమైన ధనలాభం!
Prabhas Heroine Divorce: పెళ్లయిన ఐదేళ్లకే ప్రభాస్‌ హీరోయిన్‌ విడాకులు.. ఎవరామె తెలుసా?
6
Prabhas
Prabhas Heroine Divorce: పెళ్లయిన ఐదేళ్లకే ప్రభాస్‌ హీరోయిన్‌ విడాకులు.. ఎవరామె తెలుసా?
Meemu Kapulam Web Series OTT:ఇటీవల ఈ సిరీస్ టైటిల్‌ను ఒక ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా విడుదల చేశారు. ఆ వీడియోలో గెటప్ శ్రీను, జాఫర్ కనిపించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయి, ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని కలిగించింది. సిరీస్‌పై అంచనాలు కూడా పెరిగాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సిరీస్‌ను రా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై బి.వి.ఎస్. రవి, కౌముది కె నేమాని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు ప్రదీప్ మద్దాలి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను రూపొందిస్తున్నారు. కథను శోభన్ చిట్టుప్రోలు అందించారు. ఇందులో నాగబాబు కొణిదెల ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. గెటప్ శ్రీను, రవితేజ నన్నిమాల ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరి కామెడీ టైమింగ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని టీమ్ నమ్మకంగా ఉంది.

కథ గోదావరి జిల్లాల్లోని ఒక గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఒక విచిత్రమైన ఘటన చోటుచేసుకుని గ్రామంలో గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. ఆ కేసును పరిష్కరించడానికి ఇద్దరు పోలీస్ అధికారులు రంగంలోకి దిగుతారు. ఇది వారికి మొదటి పెద్ద కేసు కావడంతో కొంత ఉత్సాహం, కొంత టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. వారు సేకరించే క్లూస్, అనుమానాలు, మారే పరిస్థితులు అన్నీ కలిపి వినోదంగా సాగుతాయి. ప్రతి ఒక్కరిపై అనుమానం పెరుగుతూ కథ మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతుంది.

మేము కాపులం సిరీస్‌లో స్థానిక వాతావరణం, సహజమైన పాత్రలు, వ్యంగ్యంతో కూడిన కథనం ప్రధాన ఆకర్షణలు. మన రోజువారీ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే అంశాలను కొత్తగా చూపించేందుకు ప్రయత్నించారు. అందుకే ఇది జీ5 ఒరిజినల్స్‌లో మరో మంచి సిరీస్‌గా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఈ సందర్భంగా నాగబాబు మాట్లాడుతూ, పరువు తర్వాత నేను చేస్తున్న మరో జీ5 సిరీస్ ఇదే. కథ, పాత్రలు నాకు బాగా నచ్చాయి. ఈ టీమ్‌తో పని చేయడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. హాస్యంతో పాటు అర్థవంతమైన కథను చూపించే ఈ సిరీస్‌లో భాగం కావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పారు.

త్వరలోనే ఈ సిరీస్ జీ5లో విడుదల కానుంది. మరిన్ని అప్‌డేట్స్ కోసం జీ5ను ఫాలో అవ్వాలి.

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
 

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News