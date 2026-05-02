Meemu Kapulam Web Series OTT:ఇటీవల ఈ సిరీస్ టైటిల్ను ఒక ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా విడుదల చేశారు. ఆ వీడియోలో గెటప్ శ్రీను, జాఫర్ కనిపించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయి, ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని కలిగించింది. సిరీస్పై అంచనాలు కూడా పెరిగాయి.
ఈ సిరీస్ను రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి, కౌముది కె నేమాని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు ప్రదీప్ మద్దాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందిస్తున్నారు. కథను శోభన్ చిట్టుప్రోలు అందించారు. ఇందులో నాగబాబు కొణిదెల ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. గెటప్ శ్రీను, రవితేజ నన్నిమాల ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరి కామెడీ టైమింగ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని టీమ్ నమ్మకంగా ఉంది.
కథ గోదావరి జిల్లాల్లోని ఒక గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఒక విచిత్రమైన ఘటన చోటుచేసుకుని గ్రామంలో గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. ఆ కేసును పరిష్కరించడానికి ఇద్దరు పోలీస్ అధికారులు రంగంలోకి దిగుతారు. ఇది వారికి మొదటి పెద్ద కేసు కావడంతో కొంత ఉత్సాహం, కొంత టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. వారు సేకరించే క్లూస్, అనుమానాలు, మారే పరిస్థితులు అన్నీ కలిపి వినోదంగా సాగుతాయి. ప్రతి ఒక్కరిపై అనుమానం పెరుగుతూ కథ మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతుంది.
మేము కాపులం సిరీస్లో స్థానిక వాతావరణం, సహజమైన పాత్రలు, వ్యంగ్యంతో కూడిన కథనం ప్రధాన ఆకర్షణలు. మన రోజువారీ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే అంశాలను కొత్తగా చూపించేందుకు ప్రయత్నించారు. అందుకే ఇది జీ5 ఒరిజినల్స్లో మరో మంచి సిరీస్గా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా నాగబాబు మాట్లాడుతూ, పరువు తర్వాత నేను చేస్తున్న మరో జీ5 సిరీస్ ఇదే. కథ, పాత్రలు నాకు బాగా నచ్చాయి. ఈ టీమ్తో పని చేయడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. హాస్యంతో పాటు అర్థవంతమైన కథను చూపించే ఈ సిరీస్లో భాగం కావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పారు.
త్వరలోనే ఈ సిరీస్ జీ5లో విడుదల కానుంది.
