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Meena Husband Death: నటి మీనా భర్త మృతి వెనుక అసలు నిజం ఇదే..ఇంటర్వ్యూలో చెబుతూ కంటతడి పెట్టిన హీరోయిన్!

Meena Husband Death Reason: హీరోయిన్ మీనా గురించి తెలియని తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఎందుకంటే ఆమె నటనతో అంతటి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే నాలుగేళ్ల క్రితం తన భర్తను కోల్పోయిన నటి మీనా.. తాజాగా తన భర్త మరణానికి గల కారణాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:26 AM IST
Meena Husband Death: నటి మీనా భర్త మృతి వెనుక అసలు నిజం ఇదే..ఇంటర్వ్యూలో చెబుతూ కంటతడి పెట్టిన హీరోయిన్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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