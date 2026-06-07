Kotha Malupu Heroine Bhairavi: 'కొత్త మలుపు' అనే సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది అస్సాం భామ భైరవి. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్, ట్రైలర్లో తన నటనతో అలరించిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. క్యూట్ లుక్స్, స్క్రీన్పై కనిపించిన కాన్ఫిడెన్స్, నేచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ప్రేక్షకుల దగ్గర మంచి ఇంప్రెషన్ కొట్టేసింది. ఇక భైరవి లుక్స్ చూసిన కొందరు ప్రేక్షకులు.. ఆమెను నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నాతో పోలుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భైరవి స్మైల్, ఫేస్ కట్ రష్మికను పోలిక ఉందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు నెటిజన్స్.
అయితే అందం మాత్రమే కాకుండా.. నటనలో కూడా ఆరితేరిపోయిందని ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. అందుకే "బ్యూటీతో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉన్న హీరోయిన్" అనే టాక్ ఇప్పటికే మొదలైంది. ఇటీవల కాయదు లోహర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైనట్లే.. ఇప్పుడు అస్సాం నుంచి వచ్చిన మరో హీరోయిన్గా భైరవి పేరు వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా యువతలో ఆమె యాక్టింగ్ పట్ల మంచి స్పందన కనిపిస్తోంది. టీజర్, ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది భైరవిని తమ కొత్త క్రష్గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లో భైరవి తెలుగులో మాట్లాడేందుకు చేసిన ప్రయత్నం కూడా అందరినీ ఆకట్టుకుంది. కొత్త భాషను నేర్చుకుని ప్రేక్షకులతో వారి భాషలో మాట్లాడాలని చూపించిన ఆసక్తి ప్రశంసనీయమే. ఆ ప్రయత్నాన్ని సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలామంది మెచ్చుకుంటున్నారు. టీజర్, ట్రైలర్ తో ఆకట్టుకున్న భైరవి, సినిమా విడుదల తర్వాత తన నటనతో కూడా మెప్పిస్తే తెలుగు సినిమాకు మరో ప్రామిసింగ్ హీరోయిన్ దొరికినట్టే.
"కొత్త మలుపు" జూన్ 12న గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాలో సింగర్ సునీత కొడుకు ఆకాష్ హీరోగా నటించాడు. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించగా.. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మించారు. కుటుంబ ప్రేక్షకులతో పాటు యువతను కూడా ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకంతో చిత్ర బృందం ఉంది. ప్రస్తుతం సినిమాపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
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