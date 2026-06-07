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Bhairavi: క్యూట్ స్మైల్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న భైరవి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏంటంటే?

Bhairavi: సింగర్ సునీత కొడుకు ఆకాష్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'కొత్త మలుపు'. భైరవి ఆర్థ్యా హీరోయిన్‌గా చేసిన ఈ సినిమాకి.. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించగా.. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మించారు. జూన్ 12న సినిమా విడుదల కానుంది. ఇక ఈ మూవీ టీజర్, ట్రైలర్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకుంది హీరోయిన్ భైరవి.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:03 PM IST
Bhairavi: క్యూట్ స్మైల్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న భైరవి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏంటంటే?
Image Credit: Meet Bhairavi The Gorgeous Actress from Kotha Malupu Movie (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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