Megastar Chiranjeevi 158 Movie Pooja: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కబోతున్న ఈ సినిమాను కేవీయన్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది. హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి మెగాబ్రదర్స్ ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టారు. చిరంజీవి పెద్ద కూతురు సుస్మిత కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు. వి వి వినాయక్ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీనియర్ నిర్మాత చిరంజీవి బావ మరిది అల్లు అరవింద్ సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కలయికలతో రాబోతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా కూడా పూర్తి మాస్ ఎంటర్టైనర్ గా రాబోతున్నట్టు ఈ సినిమా పోస్టర్లో గొడ్డలితో ఉన్న పోస్టర్ చూస్తూ తెలుస్తుంది. చిరంజీవి ఈ మధ్యకాలంలో చేయనటు వంటి డిఫరెంట్ మరియు సామాజిక అంశాలతో ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు సమాచారం.
ఈ ఇయర్ సంక్రాంతికి చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమాకు కూతురు సుస్మిత ఓ ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరించారు. త్వరలో వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో చేసిన ‘విశ్వంభర’ సినిమాను ఆగష్టులో రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. మరోవైపు చిరంజీవి శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో మరో యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రాన్ని నాని నిర్మిస్తున్నాడు.
మొత్తంగా చిరంజీవి 70 యేళ్ల వయసులో కూడా వరుసగా టాలెంటెడ్ యంగ్ దర్శకులతో తో ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా సినిమాలు చేస్తూ పడుచు హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి