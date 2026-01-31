English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mega 158 Heroine Name: చిరంజీవి సరసన నేషనల్ అవార్డ్ బ్యూటీ..బాబీ డైరెక్షన్‌లో కొత్త సినిమాలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

Mega 158 Movie Heroine Name: మెగాస్టార్ చిరంజీవి బాక్సాఫీస్ వేటను మరింత వేగవంతం చేశారు. 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే జోష్‌తో తన 158వ ప్రాజెక్ట్ కోసం మళ్లీ 'వాల్తేరు వీరయ్య' డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లితో జట్టు కట్టారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 31, 2026, 05:01 PM IST

Mega 158 Movie Heroine Name: మెగాస్టార్ చిరంజీవి బాక్సాఫీస్ వేటను మరింత వేగవంతం చేశారు. 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే జోష్‌తో తన 158వ ప్రాజెక్ట్ కోసం మళ్లీ 'వాల్తేరు వీరయ్య' డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లితో జట్టు కట్టారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. చిరంజీవి-బాబీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా తండ్రి-కూతుళ్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో సాగే ఒక ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా అని తెలుస్తోంది.

సరికొత్త కాంబినేషన్
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన హీరోయిన్‌గా నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ప్రియమణి ఎంపికైనట్లు సమాచారం. గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించలేదు, కాబట్టి ఈ 'ఫ్రెష్ జోడీ' తెరపై ఎలా ఉంటుందోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇందులో చిరు భార్యగా ప్రియమణి ఒక పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారట.

చిరు కూతురిగా కృతి శెట్టి
ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ కూతురి పాత్ర చాలా కీలకమని, ఆ పాత్ర కోసం యంగ్ బ్యూటీ కృతి శెట్టిని ఖరారు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య వచ్చే సీన్లు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, ఈ సినిమాలో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపిస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, సౌత్ ఇండియాలోని ఇద్దరు దిగ్గజ నటులను ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూడటం అభిమానులకు కన్నుల పండుగే.

చాలా కాలం తర్వాత చిరంజీవి సినిమాకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య'కు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మాస్ మ్యూజిక్ ఇస్తే, బాబీ ఈసారి రెహమాన్‌తో క్లాస్ అండ్ మాస్ మెలోడీలను ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

KVN ప్రొడక్షన్స్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ మార్చిలో ప్రారంభం కానుంది. త్వరలోనే ఈ స్టార్ కాస్టింగ్, ఇతర వివరాలపై చిత్ర యూనిట్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయనుంది. 

