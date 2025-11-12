English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mega Family: మెగా కమ్‌బ్యాక్ లోడింగ్..సోషల్ మీడియా షేక్ చేస్తున్న మీసాల పిల్ల.. రామ్ చరణ్ చికిరి

Mega Family: మెగా కమ్‌బ్యాక్ లోడింగ్..సోషల్ మీడియా షేక్ చేస్తున్న మీసాల పిల్ల.. రామ్ చరణ్ చికిరి

Meesala Pilla Record: మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి పెద్ద హిట్ రావడం చాలా రోజులైంది. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా రాణించలేదు. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ మెగా హీరోలు తిరిగి బ్లాక్‌బస్టర్ సక్సెస్ వైపు వస్తున్నారనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. కారణం ఏమిటంటే ప్రస్తుతం వారి సినిమాల్లోని పాటలు సోషల్ మీడియాలో దుమ్ము రేపుతున్నాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 12, 2025, 09:33 PM IST

Chikiri Chikiri Record : అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాలోని ‘మీసాల పిల్ల’ పాట మొదట మిశ్రమ స్పందన అందుకున్నా, కొన్ని రోజుల్లోనే వైరల్ అయిపోయింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ పాటకు రీల్‌లు వరదలా వచ్చి, అభిమానులు ఊగిపోతున్నారు. సంగీత దర్శకుడు భీమ్స్ సిసిరోలియో ఈ పాటతో మరోసారి తన మార్క్ చూపించాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న పెద్ది సినిమాలోని ‘చికిరి చికిరి’ పాట కూడా యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే 60 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించింది. ఈ పాటపై కొన్ని కాపీ ఆరోపణలు వచ్చినా, దాని సక్సెస్‌ను ఆపలేకపోయాయి.

‘మీసాల పిల్ల’, ‘చికిరి చికిరి’ పాటల సక్సెస్‌తో ఈ రెండు సినిమాలపై మంచి పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడింది. పాటలు హిట్ అవ్వడం అనేది సినిమా సక్సెస్‌లో సగం అని సినీ నిపుణులు అంటున్నారు. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాలోని ‘గోదారి గట్టుమీద’ పాట కూడా ఇలాంటి ప్రభావం చూపినట్టే, ఇప్పుడు ఈ మెగా పాటలు కూడా అలాంటి ఊపు తెచ్చాయి.

చిరంజీవి సరసన నయనతార నటిస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా 2026 జనవరి 12న విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన పెద్ది సినిమా జనవరి 27, 2026న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఇప్పుడు మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎంత సక్సెస్ సాధిస్తాయో చూడాలి కానీ, అభిమానుల్లో మాత్రం ఉత్సాహం పీక్స్‌లో ఉంది.

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

