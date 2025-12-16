English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ram Charan : శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ సినిమా కోసం మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్.. ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..?

Ram Charan : శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ సినిమా కోసం మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్.. ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..?

Roshan Meka: ఒకప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. అలానే హీరో శ్రీకాంత్.. గురు శిష్యులులాగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో చిరంజీవి అంటే శ్రీకాంత్.. ఎంతో ఇష్టపడేవారు. వీళ్ళిద్దరి బంధం ఎన్నో రోజులు అలానే కొనసాగింది. ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ కొడుకు కోసం.. ఏకంగా మెగాస్టార్ వారసుడు రామ్ చరణ్ ఒక స్వీట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వనున్నారు.. ఏమిటంటే..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:30 PM IST

Trending Photos

BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
6
BSNL 150 days validity plan
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
Manchu Lakshmi: అమ్మని ఎలా పడితే అలా కొట్టేసిన మంచు లక్ష్మి.. మరోసారి మంచు ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్..
5
Manchu Lakshmi viral video
Manchu Lakshmi: అమ్మని ఎలా పడితే అలా కొట్టేసిన మంచు లక్ష్మి.. మరోసారి మంచు ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్..
Sreeleela: శ్రీలీలని ఇలా స్తంభానికి కట్టేసారేంటి.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Sreeleela viral photos
Sreeleela: శ్రీలీలని ఇలా స్తంభానికి కట్టేసారేంటి.. ఎందుకో తెలుసా..?
Cameron Green IPL 2026: అన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టిన కామెరూన్ గ్రీన్.. రూ. 25.20 కోట్ల అత్యధిక ధరకు దక్కించుకున్న కేకేఆర్
5
IPL Auction 2026
Cameron Green IPL 2026: అన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టిన కామెరూన్ గ్రీన్.. రూ. 25.20 కోట్ల అత్యధిక ధరకు దక్కించుకున్న కేకేఆర్
Ram Charan : శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ సినిమా కోసం మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్.. ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..?

Roshan Meka Champion Trailer: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆయన ఓ యువ హీరోకి మద్దతుగా నిలవడం వల్ల.. అందరి దృష్టి ఆకట్టుకుంటున్నారు. అదేమిటంటే..శ్రీకాంత్ కొడుకు..రోషన్ మేకా హీరోగా నటిస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా చాంపియన్ ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 18న హైదరాబాద్‌లో జరగనుంది. ఈ ఈవెంట్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రామ్ చరణ్ తాను కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ ఆధారిత సినిమాలో.. నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పెద్ది అనే సినిమాలో ఆయన గ్రామీణ నేపథ్యంతో కూడిన క్రికెటర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు అదే సమయంలో మరో స్పోర్ట్స్ సినిమా అయిన చాంపియన్ ట్రైలర్ లాంచ్‌కు హాజరుకావడం.. అంతేకాకుండా రామ్ చరణ్ యువ హీరో రోషన్ మేకాను ప్రోత్సహించడం.. విశేషంగా మారింది.

చాంపియన్ టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి‌‌.. ఆ సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ముఖ్యంగా అందులో రోషన్ బాగా ఆకట్టుకున్నాడు. అతని స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, లుక్స్, డాన్స్ మూవ్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. గిరా గిరా.. సల్లంగుండాలే పాటలు పెద్ద హిట్లుగా మారాయి. ఈ పాటలు సినిమా మీద విడుదలకు ముందే మంచి బజ్‌ను తీసుకొచ్చాయి.

ఈ సినిమాలో రోషన్ మేకా బ్రిటిష్ కాలం నాటి భారతీయ ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. రాణి ఎలిజబెత్‌ను.. కలవాలనే కలతో ముందుకు సాగే పాత్ర ఇది. కేవలం స్పోర్ట్స్ కథే కాకుండా, భావోద్వేగాలు, ఆశయం..దేశభక్తి కూడా ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. హీరోయిన్‌గా అనస్వర రాజన్ నటిస్తున్నారు. రోషన్..అనస్వరల మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

ఈ సినిమాకు నందమూరి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కొంత గ్యాప్ తర్వాత ఆయన ఈ సినిమాతో మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్నారు. మ్యూజిక్‌ను మిక్కీ జే మేయర్ అందించారు. పాటలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించాయి. నిర్మాతగా ప్రియాంక దత్ ఎలాంటి రాజీ పడకుండా సినిమాను నిర్మించారు.

రోషన్ మేకా.‌. తండ్రి శ్రీకాంత్‌తో రామ్ చరణ్‌కు ఉన్న సన్నిహిత సంబంధం కూడా ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరుకావడానికి మరో కారణంగా చెబుతున్నారు. చాంపియన్ సినిమా డిసెంబర్ 25, 2025న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద గోల్ కొడుతుందని చిత్ర బృందం ఆశాభావంతో ఉంది.

Read more: Tirumala Darshan Quota: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చి నెల శ్రీవారి దర్శనం, వసతి కోటా విడుదల ఎప్పుడో తెలుసా..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ram charanRoshan MekaChampion movieChampion trailer launchRam Charan support Roshan Meka

Trending News