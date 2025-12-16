Ram Charan : శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ సినిమా కోసం మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్.. ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..?

Roshan Meka Champion Trailer: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆయన ఓ యువ హీరోకి మద్దతుగా నిలవడం వల్ల.. అందరి దృష్టి ఆకట్టుకుంటున్నారు. అదేమిటంటే..శ్రీకాంత్ కొడుకు..రోషన్ మేకా హీరోగా నటిస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా చాంపియన్ ట్రైలర్ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 18న హైదరాబాద్లో జరగనుంది. ఈ ఈవెంట్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రామ్ చరణ్ తాను కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ ఆధారిత సినిమాలో.. నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పెద్ది అనే సినిమాలో ఆయన గ్రామీణ నేపథ్యంతో కూడిన క్రికెటర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు అదే సమయంలో మరో స్పోర్ట్స్ సినిమా అయిన చాంపియన్ ట్రైలర్ లాంచ్కు హాజరుకావడం.. అంతేకాకుండా రామ్ చరణ్ యువ హీరో రోషన్ మేకాను ప్రోత్సహించడం.. విశేషంగా మారింది.
చాంపియన్ టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి.. ఆ సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ముఖ్యంగా అందులో రోషన్ బాగా ఆకట్టుకున్నాడు. అతని స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, లుక్స్, డాన్స్ మూవ్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. గిరా గిరా.. సల్లంగుండాలే పాటలు పెద్ద హిట్లుగా మారాయి. ఈ పాటలు సినిమా మీద విడుదలకు ముందే మంచి బజ్ను తీసుకొచ్చాయి.
ఈ సినిమాలో రోషన్ మేకా బ్రిటిష్ కాలం నాటి భారతీయ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. రాణి ఎలిజబెత్ను.. కలవాలనే కలతో ముందుకు సాగే పాత్ర ఇది. కేవలం స్పోర్ట్స్ కథే కాకుండా, భావోద్వేగాలు, ఆశయం..దేశభక్తి కూడా ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. హీరోయిన్గా అనస్వర రాజన్ నటిస్తున్నారు. రోషన్..అనస్వరల మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ సినిమాకు నందమూరి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కొంత గ్యాప్ తర్వాత ఆయన ఈ సినిమాతో మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్నారు. మ్యూజిక్ను మిక్కీ జే మేయర్ అందించారు. పాటలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించాయి. నిర్మాతగా ప్రియాంక దత్ ఎలాంటి రాజీ పడకుండా సినిమాను నిర్మించారు.
రోషన్ మేకా.. తండ్రి శ్రీకాంత్తో రామ్ చరణ్కు ఉన్న సన్నిహిత సంబంధం కూడా ఈ ఈవెంట్కు హాజరుకావడానికి మరో కారణంగా చెబుతున్నారు. చాంపియన్ సినిమా డిసెంబర్ 25, 2025న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద గోల్ కొడుతుందని చిత్ర బృందం ఆశాభావంతో ఉంది.
