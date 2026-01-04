Mana Shankara Vara Prasad Trailer: 'మన శంకరవరప్రసాద్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది! సంక్రాంతి మెగా ధమాకా..బాక్సాఫీస్ కుమ్ముడే!

Mana Shankara Vara Prasad Garu Trailer: మెగాస్టార్ అభిమానులు ఎన్నో రోజులుగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్షణం రానే వచ్చేసింది. సంక్రాంతి బరిలో ఉన్న చిరు కొత్త మూవీ 'మన శంకరవరప్రసాద్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఈ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మూవీ యూనిట్ తిరుపతిలో విడుదల చేసింది. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి చిరంజీవిని సరికొత్త కోణంలో చూపిస్తూ, పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ను సిద్ధం చేశారని ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది.
ట్రైలర్ హైలైట్స్:
చిరంజీవి బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ, కామెడీ టైమింగ్ అభిమానులకు 'శంకర్ దాదా' రోజులను గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో మెరవడం సినిమాకు పెద్ద అసెట్గా మారింది.
వీరిద్దరి కాంబినేషన్ స్క్రీన్పై మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయబోతోందని మేకర్స్ అంటున్నారు. హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఎమోషన్స్ కూడా జోడించి అనిల్ ఈ సినిమాను మలిచినట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రమోషన్ల జాతర: పల్లె నుంచి పట్నం వరకు!
'మన శంకర వర ప్రసాద్' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న చిత్ర యూనిట్, ఆదివారం సాయంత్రం తిరుపతిలో భారీ ఈవెంట్ను నిర్వహించింది. ఇక రేపటి నుంచి ప్రమోషన్లు ఊపందుకోనున్నాయి. పల్లె నుంచి పట్నం వరకు ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ను జోరుగా నిర్వహించేందుకు చిత్రబృందం రెడీ అయ్యింది.
ఈ క్రమంలో రేపు అనగా జనవరి 5న నెల్లూరులో సెలబ్రేషన్స్తో మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత జనవరి 6న విశాఖపట్నం, జనవరి 7న హైదరాబాద్, జనవరి 8న తాడేపల్లిగూడెం, జనవరి 9న అనంతపూర్, జనవరి 10న వరంగల్, జనవరి 11న బెంగళూరులో ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు.
విడుదల ఎప్పుడు?
మరో 9 రోజుల్లో, అంటే జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. థియేటర్లలో మెగా సందడి మొదలు కావడానికి కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు చార్ట్బస్టర్లుగా నిలవగా, ఇప్పుడు ట్రైలర్ సినిమా రేంజ్ను అమాంతం పెంచేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగాస్టార్ మళ్ళీ తన సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సంక్రాంతి విజేతగా నిలుస్తుందని చిత్రయూనిట్ చెబుతోంది.
