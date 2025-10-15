English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sai Durgha Tej SYG: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘సంబరాల యేటిగట్టు (SYG)’ గ్లింప్స్.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న విజువల్స్..

Sai Durgha Tej SYG: మెగా సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయన సినిమాలకు సంబంధించిన లుక్స్ ను విడుదల చేశారు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన ప్రెస్టీజీయస్ పాన్ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ ‘సంబరాల యేటిగట్టు (SYG)’ నుంచి గ్లింప్స్ పుట్టినరోజున రిలీజ్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:49 PM IST

Sai Durgha Tej SYG: ‘SYG’  చిత్రంలో అసుర ఆగమన అంటూ రిలీజ్ చేసిన ఈ గ్లింప్స్  కు సూపర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. దాదాపు ₹125 కోట్ల బడ్జెట్‌తో భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడిన ఈ ప్రాజెక్ట్ సాయి దుర్గ తేజ్ కెరీర్‌లో అత్యంత  ప్రతిష్టాత్మకంగా చిత్రంగా మారింది.  ఈ మూవీ వరల్డ్‌ని పరిచయం చేసేందుకు తేజ్ బర్త్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ గ్లింప్స్ మాత్రం ఇప్పుడు అంతటా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్ మీద ఈ చిత్రాన్ని కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డిలు భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. రోహిత్ కె.పి దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా  ఈ సినిమా గ్లింప్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ‘అసుర సంధ్య వేళ మొదలైంది’ అంటూ తేజ్ చివర్లో చెప్పిన డైలాగ్, అంతకు ముందు చూపించిన విజువల్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సినిమా ఎపుడు చూద్దామా అనే రీతిలో ఉంది.  ఇక తేజ్ ఈ మూవీ కోసం ఎంత కష్టపడ్డాడు.. ఎనిమిది ఫలకాల శరీరాకృతిగా బాడీని మార్చుకున్న తీరు ఆకట్టుకుంటుది.  అందుకోసం ఎంత కష్టపడ్డాడు అన్న విషయాలు ఈ గ్లింప్స్ చూస్తే  అర్థం అవుతుంది. 

కండలు తిరిగిన ఆ దేహాన్ని చూస్తుంటే సాయి దుర్గ తేజ్ ఎంతలా ఈ సినిమా కోసం ఇష్టపడి శ్రమించాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదనే విషయాన్ని తెలుపుతుంది. ‘సంబరాల ఏటి గట్టు’ చిత్రంలో సాయి దుర్గ తేజ్ ఓ యోధుడిలా కనిపించనున్నాడు. దానికి  తేజ్ ప్రత్యేక వ్యాయామాలతో పాటు  కఠినమైన ఉపవాసాలు, ఆహార నియమాలు పాటించాడు.  ‘అసుర ఆగమనం’ అంటూ ఒక్క గ్లింప్స్‌తోనే నేషనల్ వైడ్‌గా అగ్గిరాజేసాడు. పాన్ ఇండియా స్టాండర్డ్స్‌కి తగ్గట్టుగా విజువల్స్, బీజీఎం, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అదిరిపోయాయి. 

ఎస్ వైజీ చిత్రాన్ని  విజువల్ వండర్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు టీం పగలు రాత్రి ఎంతగానో  శ్రమించింది.  సినిమాటోగ్రాఫర్ వెట్రివేల్ పళనిసామి కెమెరా పనితనం తెలుపుతుంది. యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ ఈ చిత్రానికి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలవనుంది.  కాంతార ఫేమ్ అజనీష్ లోక్‌నాథ్ బీజీఎం  గూస్ బంప్స్‌‌ తెప్పిస్తోంది.  ఎడిటర్ నవీన్ విజయ కృష్ణ, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ గాంధీ నడికుడికర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రాణం పెట్టి పని చేసిన విషయం అర్థమవుతోంది. 

ఈ గ్లింప్స్‌తో సంబరాల యేటిగట్టు (SYG) ఓ భారీ యాక్షన్, ఎమోషనల్, పీరియాడిక్ డ్రామాగా ఉంటుందని అర్థం అవుతోంది. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషలలో పాన్-ఇండియా వైడ్‌గా రిలీజ్ కు రెడీగా ఉంది. త్వరలో విడుదల తేదిని అఫీషియల్ గా ప్రకటించనున్నారు. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

