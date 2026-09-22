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నటుడిగా 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న మెగాస్టార్.. చిరు భావోద్వేగమైన పోస్ట్..

Megastar@48Years in Tollywood: మెగాస్టార్ చిరంజీవికి 48 యేళ్లు నిండాయి. అవును నటుడిగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. 71 యేళ్ల కొణిదెల శివశంకర వర ప్రసాద్‌గా అంజనా దేవికి జన్మిస్తే.. సరిగ్గా 48 క్రితం చిరంజీవిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయ్యారు. అంతేకాదు సినీ ఇండస్ట్రీలో మాములు అట్టడుగు స్థాయి నుంచి మెగాస్టార్‌గా తన కంటూ సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నారు. ఈయన కెరీర్ విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 22, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:21 PM IST
నటుడిగా 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న మెగాస్టార్.. చిరు భావోద్వేగమైన పోస్ట్..
Image Credit: Chiranjeevi (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నటుడిగా 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న మెగాస్టార్.. చిరు భావోద్వేగమైన పోస్ట్..
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