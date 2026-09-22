/నటుడిగా 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న మెగాస్టార్.. చిరు భావోద్వేగమైన పోస్ట్..

Chiranjeevi@48Years TFI: 22 ఆగష్టు 1955 చిరంజీవి అనే వ్యక్తి కొణిదెల శివ శంకర్ వర ప్రసాద్గా వెంకట్రావు, అంజనా దేవి దంపతులకు పెద్ద కుమారుడిగా జన్మించారు. ఇక 22 సెప్టెంబర్ 1978న నటుడిగా చిరంజీవి జన్మదినం అని చెప్పాలి. యాదృచ్ఛికమో ఏమో కానీ.. చిరు పుట్టినతేదితో పాటు నటుడిగా ప్రేక్షకులకు తొలిసారి పరిచయమైన తేది 22 కావడం విశేషమనే చెప్పాలి. నటుడిగా 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా చిరంజీవి తన సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా ఓ పోస్ట్ను పంచుకున్నారు.
సరిగ్గా 48 క్రితం మొదలైన ప్రయాణం ఇప్పటికీ నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ 48 ఏళ్లలో తను ఎన్నో పాత్రలు పోషించిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందులో ఎన్నో మధురమైన విజయాలను చూసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇన్నేళ్ల ప్రస్థానంలో పద్మభూషణ్, పద్మ విభూషణ్ సహా ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నాంటే అదంత ప్రేక్షకులు నాపై చూపించిన ప్రేమ ఆప్యాయతలే కారణమాన్నారు.
ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క నిర్మాతకు, నాలోని నటుడిని కొత్త కొత్త కోణాల్లో ఆవిష్కరించిన ప్రతి ఒక్క దర్శకుడితో పాటు నా ప్రతి సినిమా వెనుక అహర్నిశలు శ్రమించిన నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మీ అందరి సహకారమే నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిందన్నారు.
22 సెప్టెంబర్ 1978
ఆరోజు మొదలైన నా సినీ ప్రయాణం నేటితో 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది.
ఈ 48 ఏళ్లలో ఎన్నో పాత్రలు పోషించాను. ఎన్నో విజయాలను చూశాను. ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నాను.
ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాతకు, నాలోని నటుడిని కొత్త కొత్త… pic.twitter.com/5wBJnXl3MP
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 22, 2026
అయితే ఆ విజయాలన్నింటి కంటే గొప్పది… మీరు నాపై చూపించిన ప్రేమ ఆప్యాయతలు.. ఆ గౌరవాలన్నింటికంటే విలువైనది… మీ హృదయాల్లో నాకు ఇచ్చిన స్థానం మరువలేనిది. నన్ను మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా భావించి, ఇంతటి అపూర్వమైన ప్రేమాభిమానాలను అందించిన ప్రతి ఒక్క అభిమానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ఆరోజు నేను “చిరంజీవి” అనేది పెట్టుకున్న పేరు. నేడు మీ ప్రేమతో అది నాకు దక్కిన శాశ్వతమైన గుర్తింపు అంటూ ఒకింత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు చిరంజీవి. మీ ప్రేమ, ఆప్యాయతలకు అంతేకాదు సినీ కెరీర్ పీక్స్లో ఉండగానే..రాజకీయ బాట పట్టాడు.ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు. ఆపై రాజ్యసభ సభ్యుడు అయ్యారు. ఆపై కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం పాలిటిక్స్ను ఒదలిపెట్టి సినిమాలే లోకంగా బతుకు వెళ్లదీస్తున్నాడు. త్వరలో చిరంజీవి ‘కాకా’, ‘విశ్వంభర’ సినిమాలతో పలకరించనున్నాడు.
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