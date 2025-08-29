Megastar Lady Fan: చిరంజీవి కోసం ఏకంగా అన్ని కిలోమీటర్లు సైకిల్ యాత్ర‌.. రాఖీ కట్టి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్న లేడి వీరాభిమాని

Chiranjeevi Met His Lady Fan: భారత్లో సినీ ప్రముఖులకు అభిమానులు ఎక్కువ. ఇక దక్షిణాదిలో అయితే సినీ హీరోలకు వీరాభిమానులు ఉన్నారు. హీరోలకు, హీరోయిన్స్కు గుడులు కట్టారంటే వారి అభిమానం ఎంతో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అయితే అభిమానులు తమ తమ.. ఫేవరేట్ యాక్టర్స్పై ఎవరికి తోచిన విధంగా వారి అభిమానం చూపుతుంటారు. ఆదోనికి చెందిన మెగాస్టార్ లేడి వీరాభిమాని.. చిరంజీవిని ఒక్కసారి ప్రత్యక్షంగా కలవాలన్న ఆశతో సైకిల్పై హైదరాబాద్కి సాహసోపేతమైన యాత్ర ప్రారంభించింది.
తన నటనతో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఇక తనను కలిసేందుకు వచ్చిన అభిమానులను ఆయన ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ ఉంటారు అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ విషయం తెలిసిన చిరంజీవి.. రాజేశ్వరిని పిలిపించి గౌరవించారు. ఆమెకు చీర బహుమతిగా ఇచ్చి, ఆమె పిల్లల చదువు బాధ్యత తాను తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు.
రాజేశ్వరి తన పిల్లలతో కలిసి చిరంజీవిని కలిసినప్పుడు.. ఆయనకు రాఖీ కట్టి, తన అన్నయ్యలా భావిస్తున్నట్లు చెప్పింది. ఈ అనుబంధానికి స్పందించిన చిరంజీవి ఆమెకు ఆశీస్సులు ఇచ్చారు. అభిమానులను కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసే చిరంజీవి మంచి మనసు మరోసారి రుజువైంది.
ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. చిరంజీవి గొప్పతనాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చిరంజీవి విశ్వంభర సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్తో పాటు, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న “మన శంకర వరప్రసాద్” చిత్రంతో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రెండు సినిమాలూ జెట్ స్పీడ్తో షూటింగ్ దశలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది.
