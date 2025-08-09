Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కీలక ప్రకటన.."ఆ గొడవకు నాకు సంబంధం లేదు!"

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chiranjeevi On Film Federation: టాలీవుడ్ లో వేతనాల పెంపుపై ఆందోళన జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇదే విషయమై ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కీలక ప్రకటన చేశారు. తనపై వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 9, 2025, 06:48 PM IST

Chiranjeevi On Film Federation: టాలీవుడ్ లో ఇటీవల గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. తమకు 30% వేతనాలను పెంచాలంటూ వర్కర్స్ యూనియన్ స్ట్రైక్ చేస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో షూటింగ్స్ హాజరు కాలేమని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. దీనికి పలువురు నిర్మాతల కూడా అంగీకరించడం లేదు. ఇదే విషయమై పలువురు ఫెడరేషన్ సభ్యులు మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిసినట్లు ఇటీవల కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. వేతనాలు పెంచుతామని ఆయన హామీ ఇచ్చినట్లు కొన్ని నివేదికలు ప్రకటించాయి. అయితే వీటిపై స్వయంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా స్పందించారు. టాలీవుడ్ లో అసలు ఏం జరిగిందో ఆయన మాటల్లో చెప్పుకొచ్చారు. 

"ఫిలిం ఫెడరేషన్ సభ్యులు అంటూ కొందరు వ్యక్తులు తన్ను కలిశారంటూ ఇదివరికి వార్తలు వచ్చాయి. మీడియాలోకి వెళ్లి నేను వారికి 30% వెతన పెంపు తదితర డిమాండ్లను అంగీకరించినట్లు వారు చెప్పుకొచ్చారు. అయితే అది నా దృష్టికి ఆ విషయం నా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా అసలు నిజాలు ఏంటో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ప్రకటన చేస్తున్నారు. ఫెడరేషన్ చెందిన ఎవరిని నేను కలవలేదు అది ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి నేను ఒక్కడినే వ్యక్తిగతంగా హామీలు ఇవ్వడం పరిష్కారం చూపడం వంటి ఇవి సాధ్యం కానీ పని" అంటూ చిరంజీవి అన్నారు.  

"తెలుగు చిత్ర సినిమా అనేది ఇప్పుడు అగ్ర సంస్థగా నిలిచింది. ఇలాంటి తరుణంలో అన్ని వర్గాల వారితో చర్చలు జరిపి ఈ వేతనం పెంపు విషయంలో నిర్ధారణకు వస్తే బాగుంటుంది. ఇది ఫిలిం ఛాంబర్ బాధ్యత. అంతవరకు అన్ని పక్షాలు గందరగోళం సృష్టించే ఇలాంటి ప్రకటనలను నేను ఖండిస్తున్నాను. దయచేసి దీన్ని గమనించండి" అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియాలో స్పష్టత ఇచ్చారు. 

సినీ కార్మికుల వేతనాలు పెంపు విషయంలో ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఆందోళనలు ఇప్పుడు మరింత ముదిరాయి. ఫిలిం ఫెడరేషన్ కి సంబంధించిన కార్మికులు నిర్మాతల మధ్య ఇంకా చర్చలు ఒక కొలిక్కి రానట్లు ఉన్నాయి. దీంతో షూటింగ్ లన్ని ఆపేయాలంటూ కొందరు కార్మికులు ఆందోళన చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సమస్య తేలేంతవరకు షూటింగ్ చేయొద్దని ఫిలిం ఛాంబర్ నిర్మాతలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇదే విషయమై యూనియన్లలో నిర్మాతలు సంప్రదింపులు జరపడానికి వీల్లేదంటూ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో చిరంజీవి తమ వేతన పెంపుకు హామీ ఇచ్చారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. వీటిపై ఇప్పుడు స్వయంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుండబద్దలు కొట్టినట్టు సమాధానం ఇచ్చారు.

